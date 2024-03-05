愛沙尼亞國會團訪民進黨 聚焦數位治理與網路科技

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（中央社記者溫貴香台北5日電）民進黨副秘書長翁世豪今天接見愛沙尼亞國會議員訪問團表示，台灣與愛沙尼亞在創新領域及科技產業具備高度的合作潛力，如何善用科技在公共事務中增進效率，以及如何防範威權勢力利用新興科技來打擊民主價值，這些都是需要共同面對的挑戰，也期盼未來能攜手全球民主夥伴推動合作。

民進黨下午發布新聞稿表示，愛沙尼亞國會友台小組5日至民進黨中央黨部訪問，訪團成員為愛沙尼亞跨黨派國會議員，並由友台小組主席、議員裴克多（Kristo Enn Vaga）所率團一行8人，會議由民進黨副秘書長翁世豪、立委洪申翰、陳冠廷、張雅琳、青年發展部主任阮俊達、國際事務部主任李問、副主任邱雯莉共同接見。

翁世豪首先歡迎來自愛沙尼亞國會友台小組的國會議員們訪問民進黨，並表示此會議展現了國會外交的重要性，也彰顯了民主國家團結彼此支持的核心精神。

翁世豪也感謝友台小組在愛沙尼亞國會中為台灣發聲，特別是裴克多主席時常公開聲援台灣有意義地參與國際組織。

翁世豪表示，台灣與愛沙尼亞在創新領域及科技產業具備高度的合作潛力，因此如何善用科技在公共事務中增進效率，以及如何防範威權勢力利用新興科技來打擊民主價值，這些都是需要共同面對的挑戰，也期盼未來能攜手全球民主夥伴推動合作。

裴克多曾經擔任職業自行車選手，翁世豪特別致贈享譽國際的台灣知名自行車品牌安全帽，造型以愛沙尼亞國旗的色彩藍白黑三色相間，藉以推廣台灣的產業，也透過運動與文化交流推展國際友誼。

裴克多表示，希望愛沙尼亞與台灣推動以民主價值為基礎的外交政策（values-based diplomacy）、台灣和愛沙尼亞同樣堅持民主，為人權而奮鬥，並且同樣面對威權主義的威脅，未來冀盼也能在經濟政策等面向，持續推動共享價值與夥伴關係。

洪申翰說明，台灣在國際參與方面受到許多來自中國方面的阻礙，但在台灣持續堅持著以民主價值為基礎的外交政策與愛沙尼亞等國際夥伴的協助下，獲得國際矚目，期盼著未來除了能更深化雙邊關係之外，也能在包含數位治理及法規強化方面有更多的合作與交流。

陳冠廷指出，目前台灣處於一個充滿挑戰的世代，面臨外部勢力試圖操控網路輿論的影響，選舉期間更充斥著來自中國多樣的介選手段，因此台灣必須要與歐洲、印太等區域的夥伴進行以價值外交為基礎的合作關係，來維護台灣努力獲得的民主成就。

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張雅琳表示，愛沙尼亞不論是在全民防衛、科技建設，以及資安防護網建設方面，都是台灣相當重要的觀摩對象，尤其是增進大眾對於建立社會安全網的認同這方面，也是十分值得借鑑的模式。

民進黨透露，雙方交流議題涵蓋廣泛，包含探討雙方如何應對威權政權運用假訊息攻擊民主的手段，以及愛沙尼亞在數位治理及網路科技基礎建設的成果。另外，由於烏克蘭現今仍持續受到俄羅斯戰火摧殘，愛沙尼亞長期對烏克蘭高度支持，民進黨強調將與全球的民主夥伴團結一致支持烏克蘭，透過國會外交的力量，共同守護民主價值。（編輯：張若瑤）1130305