韓國瑜接見捷克訪團頒一等榮譽獎章 盼台捷情感鞏固

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（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院長韓國瑜今天在接見捷克參議院訪問團時表示，歐洲對台灣最友善的國家就是捷克，希望未來所有台灣民眾能多多了解捷克，珍惜這份得來不易的情感，也盼台灣、捷克情感越來越鞏固。

韓國瑜今天上午主持朝野協商後，便趕往接見並款宴捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團，並頒贈國會榮譽一等獎章及證書予德拉霍斯。

韓國瑜致詞表示，德拉霍斯已4度訪台，對台灣有深厚情感，他要在此致上最高謝意；另一方面，0403花蓮大地震發生後，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）不僅是歐洲第一位發訊息表達關心，捷克政府也捐出15萬美元幫助花蓮受災難民，他要特別感謝捷克對台灣與花蓮民眾的照顧。

韓國瑜也感謝，捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）、眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）曾親自率團訪台。

韓國瑜表示，去年開始台北到布拉格有飛機直航，一年間觀光客成長達75%，未來捷克與台灣在觀光、文化、教育、科技交流都能大幅攀升，一起攜手共創更好佳績。

韓國瑜指出，去年11月台灣與捷克也共同推動供應鏈韌性中心，今年首座晶創海外基地也落腳在布拉格，未來台灣替捷克提供半導體技術人才培訓，讓兩地、兩國的科技人才發展創新開出更美麗花朵。

韓國瑜表示，歐洲對台灣最友善的國家就是捷克，並希望未來所有台灣的好朋友能多多了解捷克，進一步前往捷克觀光，除了珍惜這份得來不易的情感，也盼台灣、捷克情感越來越鞏固。

德拉霍斯致詞表示，他很榮幸今天能接受國會榮譽一等獎章，捷克與台灣的關係是因互相尊重而建立，雙方一起促進自由並捍衛人權，他也很榮幸今天有能力進一步加深共享的價值，並深化國會合作。

德拉霍斯表示，雖然台灣與捷克地理距離遙遠，但彼此的心緊密相連，他已是第4次訪台，每次來到台灣他都感覺賓至如歸，自從2022年他訪台後，雙邊簽署的部分計畫已逐漸落實，例如雙邊都提供烏克蘭難民人道協助，以及在捷克成立半導體研究中心。

此外，由於韓國瑜上午主持協商時一度與民進黨團書記長莊瑞雄起口角衝突，並回嗆莊瑞雄是「雞蛋裡面挑鋼筋」，媒體也在韓國瑜步入會場時詢問協商時是否動怒。不過韓國瑜並未正面回應，僅表示「謝謝大家」。（編輯：蘇志宗）1130613