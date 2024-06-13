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捷克參議院副議長訪教部 深化AI、量子領域合作

2024/6/13 16:58（6/13 17:21 更新）
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捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（左）近日率團訪台，12日前往拜會教育部長鄭英耀（右），盼深化雙方科學研究合作、加強雙邊教育交流。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 113年6月13日
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（左）近日率團訪台，12日前往拜會教育部長鄭英耀（右），盼深化雙方科學研究合作、加強雙邊教育交流。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 113年6月13日
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（中央社記者陳至中台北13日電）捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）率團訪台，近日拜會教育部，雙方將深化台灣、捷克在AI（人工智慧）、量子領域等科學研究合作，加強雙邊的教育交流。

教育部今天發布新聞稿，部長鄭英耀於12日接見來訪的德拉霍斯、捷克科技研究創新部次長哈利科娃（Jana Havliková）、貿易工業部次長歐榷克（Petr Ocko）等19人訪問團。

鄭英耀在致詞提到，教育是國家發展的基礎，雖然人才需要長時間的養成，卻是國家最好的投資，希望能持續擴大台灣與捷克產、官、學界領域的具體合作、並多樣化雙邊教育領域之實質交流。

鄭英耀曾到訪捷克，深覺布拉格是個非常美麗的城市，他曾擔任中山大學校長，中山大學就是「台捷大學學術聯盟」成員之一，與捷克合作密切。他說，在擔任教育部長期間，也一定會全力支持雙方大學聯盟的合作。

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教育部指出，德拉霍斯向來對台灣友好，於民國111年9月首度率團訪台，見證「台捷教育合作備忘錄」的簽署。台灣則由教育部和9所大學代表，於112年9月回訪捷克，共同促成雙方於113年1月簽署「台捷大學學術聯盟合作備忘錄」。

教育部表示，台、捷以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」及「華語」等為優先合作領域。雙邊透過提供獎學金、講座、進修計畫等，鼓勵師生交流。目前台灣在捷克的留學人數約200名，在台灣的捷克學位生則有27名，非學位生為226名。（編輯：李亨山）1130613

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