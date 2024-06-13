登時代雜誌封面 賴總統：團結確保主權不被侵犯

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）時代雜誌（TIME）以總統賴清德為這期封面人物，賴總統指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。他強調，不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

賴總統日前接受時代雜誌專訪，專訪內容今天刊出。時代雜誌以賴清德為本期封面人物，成為美國總統拜登（Joe Biden）、泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）後，今年第3位登上時代雜誌封面的國家領袖，備受國際社會關注。

黨政幕僚說，這是賴總統當選後，首次接受國內外媒體專訪。時代雜誌以領導方針為主軸，詢問總統對國際合作、兩岸事務、經濟發展、全球產業鏈及民生議題的看法。時代雜誌首開先例，官網上為專訪內容推出中英對照版本，向台灣及國際觀眾分享賴總統的問答。

賴總統在專訪中提到，「我希望全世界不管哪一個國家，都應該尊重台灣人民的選擇」，未來會努力讓國際社會協助台灣、瞭解台灣、支持台灣；中國企圖影響台灣的邦交關係，也不會改變台灣成為世界上自由的燈塔、民主的堡壘這樣的成果。

被問及如何看待中國共產黨拒絕與現任政府溝通對話，以及對中相關議題，賴總統表示，台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素，他在就職演說明確表示，將遵循前總統蔡英文「四個堅持」路線，不卑不亢、維持現狀、善盡台灣責任。有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

賴總統認為，中國對台灣併吞的態度，是中華人民共和國的國策，但在台海製造爭端，影響印太地區的和平穩定，國際社會並不會接受，台灣人民、不分朝野政黨亦應共同面對，強調「只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保我們的主權不被侵犯，民主自由的生活方式不被破壞」。

提及台灣與中國、與世界的經貿關係，賴總統說，台灣在半導體產業占有優勢，有責任推動世界的繁榮發展，台灣屬於IC設計、晶圓製造及末端封裝測試，但原料是分散在其他國家，如零組件、設備、技術是分散在美國、日本還有荷蘭，所以這是一個全球分工的產業。

面對中國經濟問題惡化，他認為，中國政府對於自由市場的控制變得更加嚴厲，長久以來對於智慧財產權的保障，也不符合國際社會的期待，中國經商環境大不如前，但「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國」，他並不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

民進黨失去國會多數席次，賴總統表示，這次國會選舉三黨不過半，是人民的決定，「提供每一個政黨分享自己理念、共同承擔國家責任的機會」。未來他的施政主軸，將緊扣深化台灣民主、維護區域和平、讓台灣躋身國際社會等，對國家、人民有利的方向，相信在野黨並不會反對。

賴總統強調，不分朝野政黨，都應秉持「人民至上、國家利益優先」為原則，面對中國各項打壓，任何政黨都不可以為政權犧牲國家主權，人民利益亦不應受到任何極權國家的影響。

專訪最後，賴總統提及自己成長背景時說，「像我本人也沒有預期今天我會坐在這裡」，但是他把這個歸功於台灣的民主。（編輯：林淑媛、張良知）1130613