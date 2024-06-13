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時代雜誌專訪 賴總統邀習近平共同承擔區域和平穩定責任

2024/6/13 19:36（6/13 20:02 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北13日電）總統賴清德接受時代雜誌（TIME）專訪，賴總統強調與中國「尊嚴與對等」的交往，同時在訪談中邀請中國國家主席習近平，跟台灣共同承擔起區域和平穩定的責任，創造區域的繁榮，也帶給世界和平的利益。

被問及與中國的「尊嚴與對等」定義，賴總統說，第一，是中華人民共和國應該正視中華民國的存在，也要拿出誠意跟台灣民選合法的政府進行交流合作。第二，是每一個議題都應該要互利互惠，好比台灣開放觀光客到中國去旅遊，中國也應該開放觀光客來台灣旅遊。第三，是中國和台灣在進行交流合作的時候，都應該有一個共同的信念，就是促進兩岸人民的福祉，未來邁向和平共榮的目標。

媒體問到，賴總統在就職演說當中提到，兩岸互不隸屬，也引起中國的軍事演習，賴總統說，「我講的是事實，而且這個事實我不是第一個講，我完全沒有挑釁的意思」。

賴總統登時代雜誌封面。（圖取自facebook.com/time）
賴總統登時代雜誌封面。（圖取自facebook.com/time）

賴總統指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，蔡英文前總統在2021年國慶日的時候，提出的四大堅持就已經提到。馬英九前總統任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。他根據中華民國憲法第二條跟第三條來陳述這個事實，在台灣這幾十年來有人民、土地、主權、政府，本身在國際法上就是一個主權獨立的國家。他說：「我的目的是在團結台灣人民。」

賴總統說，台海的和平穩定，是世界安全繁榮的必要元素，他在就職演說當中已經跟國際社會傳達，會根據前總統蔡英文的四大堅持，不卑不亢、維持現狀，善盡台灣的責任，也呼籲中國國家主席習近平能夠瞭解，在台海製造爭端，影響印太區域和平穩定，是不會為國際社會所接受的。賴總統邀請習近平，跟台灣共同承擔起區域和平穩定的責任，創造區域的繁榮，也帶給世界和平的利益。

外交方面，賴總統對於中國挖台灣邦交國的作法表示，中華人民共和國這種損人不利己的措施，不會影響台灣成為世界上自由的燈塔、民主的堡壘這樣的成果。他說，台灣一直都誠心誠意、秉持互利互惠的原則，來跟邦交國交流合作，非常珍惜每一個邦交國的友誼，也感謝他們在國際社會為台灣發聲，協助爭取台灣的空間。

至於選擇前駐美大使蕭美琴擔任副手，是否意味著台美關係對賴政府將具有新的重要性。賴總統說副總統蕭美琴在美國擔任大使期間表現非常傑出，不僅台灣社會認為她是中華民國有史以來最好的駐美大使，國際社會包括美國，也非常肯定她的傑出表現。台灣與美國在蕭副總統的幫助之下，不僅是彼此信任，實質上的國防軍事合作、經濟產業合作，甚至各種交流工作，都可以繼續順利進行，因為蕭副總統是成功搭建起台灣跟美國信賴橋梁的重要人士。（編輯：黃國倫）1130613

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登時代雜誌封面 賴總統：團結確保主權不被侵犯
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