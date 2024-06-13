總統：尊重半導體全球布局 與從中國出走不產生衝突

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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北13日電）總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪，被問到台灣企業出走中國，是否會增加衝突發生的風險。總統說，台灣有責任推動世界繁榮發展，半導體公司要到美日歐發展，政府都尊重；半導體公司在新全球供應鏈下所做的布局，不是特別針對一個國家，應該不至於產生更大的衝突。

時代雜誌在專訪中提問，台灣在全球半導體供應鏈中扮演非常重要的角色，90%最先進的晶片都在台灣生產，台灣企業如台積電都因為美國晶片法案而獲益，並不斷分散化企業經營，可能到美國而離開中國，是否會增加衝突發生的風險。

賴總統回應，台灣雖然在半導體產業占有優勢，可是也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。

總統說，半導體公司的分布深受地緣政治變化影響，在新的全球供應鏈下所做的布局，也不是特別針對一個國家，應該不至於因此而產生更大的衝突。

總統被問到以40%得票率當選，但民進黨也失去在國會中的多數席次，未來若要通過法案，還是必須與在野黨合作，是否有信心克服這些分歧並與在野黨建立建設性關係。

總統說，對台灣未來發展仍充滿信心，因為台灣民主經過幾十年來努力，也透過許多人的犧牲奉獻，走到今天，民主的活力與價值深植在台灣人民心中，民主的力量是未來推動國家政策非常重要的基礎。

總統說，立法院「三黨不過半」是人民的決定，提供每一個政黨分享自己理念，也提供共同承擔國家責任的機會。換句話說，人民決定「三黨不過半」，當某個政黨不符合人民期待時，人民還是會出來做主，讓國家持續前進。

總統指出，未來施政會深化台灣民主、維護區域和平，同時也讓台灣躋身國際社會，協助推動世界的繁榮發展。這個方向不僅對國家有利，對人民也有利，所以推出的相關法案，相信應該不至於受到在野黨的強力反對。（編輯：張良知）1130613