賴總統：打造新台灣創二次經濟奇蹟 成經濟日不落國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北20日電）總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，針對經濟發展，賴總統就職演說表示，台灣應站穩全球供應鏈關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來商機，打造智慧永續新台灣，創造第二次經濟奇蹟，台灣絕對有能力成為「經濟日不落國」，讓台灣人民能夠有更富足。

在總統府前的慶祝大會上，賴總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統演說時表示，過去他擔任行政院長、副總統，到全國各地的產業拜訪，了解台灣產業的潛力和需求。未來，政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展。

第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」。面對氣候危機，必須堅定落實2050淨零轉型。面對全球智慧化的挑戰，台灣站在半導體晶片矽島基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。

同時，也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟；除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，我們也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

第二個方向是，「競逐太空，探索海洋」。台灣立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富民眾的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力，讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆。

第三個方向是，「布局全球，行銷全世界」。台灣已經申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。

同時，也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。

賴總統強調，他要向各行各業的朋友保證，各位有雄心壯志，追求頂尖，政府也有決心鼎力相助，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界。台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」，無論太陽從哪裡升起，都可以照到台灣的企業，造福當地的發展，也讓台灣人民能夠有更富足的生活。（編輯：蘇龍麒）1130520