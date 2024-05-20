賴清德礦工之子到台灣總統 打破8年魔咒拚突破重圍

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統賴清德今天就職，「賴清德時代」揭開序幕。他個性堅定、嫉惡如仇，近乎潔癖，但有時也被質疑固執，儘管長期享受政治明星光環，卻也遭受過嚴重挫敗，如今坐上大位，面對國會朝小野大困局、國際兩岸局勢瞬息萬變，他如何突破重圍，牽動台灣未來4年發展。

礦工之子出身的賴清德，今年64歲，他成長於新北萬里，一路苦讀，考上建中、台大、成功大學學士後醫學系，最後取得美國哈佛大學公共衛生學院碩士，學成後先後在台南成大、新樓醫院行醫，結下他和台南的不解之緣，1996年「棄醫從政」當選國代後，開啟他的政治生涯。

賴清德當選台南市長後，施政廣受好評，任內享有高支持度，創下縣市首長選舉得票率逾72%紀錄，「賴神」封號不脛而走。

儘管長期享有政治明星光環，但他也被民意殘酷檢驗，2017年9月攀上政治高峰，北上擔任行政院長，但不久後即為九合一選舉大敗黯然請辭負責，任期僅1年4個月。

2019年他在黨內初選挑戰時任總統蔡英文連任之路，引發激烈的黨內鬥爭，是賴清德政治生涯的最大亂流，但民進黨初選後整合，推出「英德配」，意外為他的總統之路奠定基礎。

賴清德從政將近30年，但中分的髮型數年如一日，也堅持在任何場合都穿著西裝，鮮少看到他的不同造型。他的個性如同外型，熟悉他的黨內人士都深知賴清德有過人的使命感，一路走來律己甚嚴、愛惜羽毛，道德界線明確，幾乎與負面新聞絕緣，連家人都鮮少出現在公開場合。

總統賴清德（圖）20日上午出席第16任總統副總統就職慶祝大會，以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

堅定、硬頸的「賴式風格」特質鮮明，反映在賴清德曾經因勸阻交通違規遭毆打，以及擔任台南市長時，時任議長李全教捲入賄選官司，因此拒絕進入議會。

但也有人認為他過於保守、無趣、缺乏群眾魅力，甚至批評他過於堅持己見，並進而憂慮他在兩岸議題上的立場。

賴清德童年時，父親因礦災罹難，成長過程中靠著母親一個人打零工，獨力扶養6個小孩長大。母親對他影響很大，尤其是不妥協的個性，都在賴清德身上留下印記。

這次大選，藍營猛攻他的萬里老家爭議，賴清德談起此事，不只一次落淚。親近賴清德的友人認為，其實賴清德骨子裡是個感性、溫暖、念舊又惜情的人，待人誠懇溫暖。

賴清德擔任台南市長時，台南市維冠金龍大樓因地震倒塌，當時傷勢最嚴重的青年洪家益雙腿截肢，歷經20多次手術才出院。洪家益曾透露，賴清德不僅在他出院後時常探視，後來北上接任行政院長，私下仍然會定期到洪家益家中關心，「他（賴清德）有把我們這些災民，放在心裡面，讓我覺得他是比較不一樣的政治人物」。

4年副總統期間，賴清德低調本分，成為前總統蔡英文無聲的副手，鴨子划水布局總統之路，每週廣邀企業家、智庫學者、黨籍立委，分領域組讀書會，加緊補強外交、國安學分，充實內政涵養。

今年總統大選，在藍白陣營夾擊下，賴清德拿到558萬票，有驚無險完成政權保衛戰。歷任國大代表、4屆立委、2任台南市長、行政院長、副總統，自基層一路走向權力核心，堪稱是從政資歷最完整的總統。

不過，相較於蔡英文有「完全執政」的順風優勢，賴清德未來4年面對的是結結實實的逆風局勢。

面對強勢新國會，政治僵局亟待打破。過去賴清德行事風格強硬，不過，黨內人士觀察，跌過一次跤的賴清德身段變得較柔軟，更懂得傾聽各方意見，儘管仍有自我的堅持，但也看到處事風格修正的痕跡。

賴系子弟兵、民進黨立委郭國文說，賴清德勝選之夜演說提到「未來的施政，各黨派有共識的議題，優先處理。還沒有共識也沒有急迫性的，擱置爭議、持續溝通」，可以看出賴清德面對政治現實的務實態度。

賴清德從政後，言談中都是政治、政策，鮮少插科打諢，對很多人來說幾近無趣，棒球是少數可以讓他脫離政治議題的愛好，談起棒球經滔滔不絕，眉飛色舞，想要挑戰他棒球知識，還不見得考得倒他。

如果以棒球來比喻，520就任總統後之後，賴清德如同是登板主投的先發投手，面對強大對手的挑戰，完全沒有喘息的空間，他如何結合其他隊友，團結合作，發揮球技和智慧，每一球攸關未來4年施政的勝負。（編輯：蘇龍麒、郭無患）1130520