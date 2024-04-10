賴清德宣布首任閣揆卓榮泰 盼組成AI行動內閣

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（中央社記者賴于榛、葉素萍、陳俊華台北10日電）總統當選人賴清德今天宣布520上任後，將由前民進黨主席 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 組成AI行動內閣，力拚聽取民意回應、民眾期待，優先解決朝野有共識的議題，並要落實國家希望工程，且要維護治安、食安、道安、公安等。

賴清德今天舉行新任閣揆人事首場發布會，親自說明5月20日後的新任行政院長為前民進黨主席卓榮泰。賴清德表示，面對全球化的全面性競爭，台灣要占有一席之地，光靠傳承恐有不足，因此要建立一支具有積極行動、創新思維的內閣團隊，才能因應國內外挑戰，將挑戰化為機會，推動台灣前進，很高興卓榮泰允諾接任閣揆。

賴清德表示，卓榮泰與他是好戰友，曾是立法院同事，並同時在行政院擔任院長與秘書長，更是民進黨前後任黨主席，一起為共同價值理想奮戰，彼此支援互相信賴，這個政治情勢中邀請卓榮泰出任閣揆，主要有三點理由，包含第一，卓榮泰長於溝通、善於協調，可以在複雜問題中超越個人或是政黨分歧，迅速找出方向，站在公共利益立場尋求共識，解決問題。

第二，賴清德說，卓榮泰可以完全掌握來自中央、地方議會跟行政等各項議題，因為卓榮泰擔任過市議員、立委，習於傾聽民意，知道議會議事運作，也擔任過總統府副秘書長，並兩度擔任政院秘書長，嫻熟國政。

第三，賴清德表示，卓榮泰在2024總統大選期間是他的競選總督導，參與國家希望工程的研討，完全清楚國家未來方向，因此擔任行政院長可以迅速帶領團隊，落實台灣希望工程，推動國家前進。

賴清德說，期勉卓榮泰內閣第一要能夠秉持行動與創新的精神，組成AI行動內閣，聽取民意、回應人民期待；第二，對於朝野有共識議題優先解決，擱置意見分歧議題，而若有重大議題還未取得共識，未來應該要建立平台，擴大民眾參與廣徵民意，追求社會最大共識。

第三，賴清德表示，新內閣要可以積極有效落實國家希望工程，促進經濟發展、關注弱勢照顧，以及維護治安、食安、道安、公安、校安、居安、網路安全等工作，且要如期如質完成0403地震後續重建工作，降低對災區民眾生活的影響。

他也感謝總統蔡英文、行政院長陳建仁的團隊打下基礎，讓新團隊可以在這基礎往前邁進。

此外，賴清德記者會前也先向花蓮地震遇難民眾表達哀悼，並慰問家人、祝福傷者早日康復，同時感謝中央地方公務人員、警消、義消、志工團、救難隊第一時間趕赴現場投入救災；他也強調，希望後續救災順利重建成功，相信只要團結全力以赴，台灣一定可以克服種種難關。（編輯：林淑媛）1130410