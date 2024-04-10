卓榮泰領軍新內閣 賴清德交付一要求三期許三任務[影]

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影片來源：中央社

（中央社記者陳俊華台北10日電）內定行政院長卓榮泰今天說，總統當選人賴清德對他有一個要求、三個期許，並交付三項任務，要發揮積極行動，創新思維，打造一支行動創新團隊，並重溝通、多協調，找出社會最大公約數。

總統當選人、民進黨主席賴清德上午舉行新任閣揆人事首場發布會，宣布由前民進黨主席卓榮泰擔任新政府的行政院長。

卓榮泰致詞時，首先向4月3日花蓮震災罹難民眾及家屬表達慰問。並向總統蔡英文、行政院長陳建仁坐鎮指揮，以及醫護警消、民間團體志工表達感謝。

卓榮泰說，面對新變局、災後重建工作，新的執政團隊必須穩健接棒，賴清德對他有一個要求、三個期許，並交付三項任務。第一個要求是，要發揮積極行動，創新思維，打造一支行動創新團隊。

三個期許部分，卓榮泰表示，第一，要重溝通、多協調，以公共利益角度找出社會最大公約數；第二，要掌握從地方到中央、從立法到行政，以及民間社會各項議題，解決民眾最迫切需求；第三，要了解國政施政藍圖，建設國家、把握機會，帶領團隊繼續前進。

卓榮泰說，賴清德交付的三項任務，第一，這是要發揮積極行動、創意思維的行動創新AI內閣，會站在面對問題、提出解方的第一線；創意會來自更多民間專業人士加入，提供更多新的智慧、科技知識，將它導入到政府機關及公共領域，用科技創新、服務創新、數位創新，提高政府效能，打造台灣為智慧科技島。

卓榮泰指出，第二，未來面對民眾迫切需要、但還沒有形成社會共識的重大議題，要建立溝通平台，廣納民意，是解決困難問題最佳解方。

卓榮泰說，第三，會以國家希望工程為藍圖，建設國家，打造「健康台灣」的施政總體目標，會推動多元、平權價值，對年輕人在意的居住正義、就學就業、育兒照顧等，擴大社會投資，協助規劃執行。（編輯：張均懋）1130410