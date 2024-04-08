顧立雄接國防部長？綠：相信賴清德有最好安排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北8日電）總統當選人賴清德5月20日上任，外傳國安會秘書長顧立雄可望接國防部長。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，被媒體點名的人都是一時之選，尊重賴清德內閣人事布局，相信賴清德會有最好的安排。

吳思瑤上午在輿情回應記者會表示，內閣人事部分要尊重賴清德的相關布局，相信賴清德正積極延攬各方人才加入未來的行政團隊。對於媒體的臆測或點名，在未獲得確認訊息下，不便回應。

媒體報導，賴清德未來會重用本土派的將領，民進黨團副幹事長洪申翰表示，從防衛國家安全角度來說，沒有分本土派不本土派，只要能為國家效忠、抵禦外在的威脅，都是重要的國防人才，不需要分派、分系，能不能順利推進國防改革，產生更大的防衛價值，才是唯一要考慮的。

吳思瑤表示，如何讓國防更現代化，戰略及決策更能反映現實需求，都會是賴清德未來任內的挑戰，相信賴清德會有最好的布局來因應。

吳思瑤表示，面對中國日益升高的敵意，未來國防及國安在各項軍備、政策、戰略都要更為提升，賴清德在國防、外交、兩岸領域，絕對都是延續總統蔡英文的路線。

吳思瑤說，不只是國防外交，未來內閣人事布局一定都是台灣派。（編輯：謝佳珍）1130408