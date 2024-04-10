賴清德首任閣揆卓榮泰 副院長鄭麗君秘書長龔明鑫

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北10日電）總統當選人賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱。黨內人士說，這象徵民進黨中生代已穩健接班，以及可望助賴清德跨出穩健執政第一步。

黨內人士說， 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 在民進黨內被稱為「大師兄」，顯見其輩分夠，個性圓融，政治協調能力強，於賴清德昔任閣揆之際，卓榮泰即為行政院秘書長，不只熟知行政院務運作，賴卓互動也早有絕佳互信默契。

黨內人士透露，賴清德權衡新任閣揆人選，考量其一是台灣如何布局在世界供應鏈重組的關鍵時刻下搶佔先機，其二為如何具體規劃落實競選期間公布的國家希望工程等國政藍圖，而卓榮泰從賴清德在副總統任內舉辦讀書會起就已參與其中，對於賴清德的執政擘劃與政見脈絡，卓榮泰有不同於他人的深度了解。

黨內人士也認為，面對現今的朝野互動情勢，賴清德勢必優先考量新閣揆能在政治事務即刻上手，發揮政治協調能力者，而政務經驗豐富、身段柔軟的卓榮泰出線，可望助賴清德跨出穩健執政第一步。

至於新任行政院副院長 鄭麗君 鄭麗君 小檔案 生日：民國58年6月19日

學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士

經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長 看更多 關閉 ，黨內人士說，鄭麗君大學時期即在街頭倡議，參與野百合學運，踏入政壇後，擔任立委期間與尤美女等提出婚姻平權民法修正草案，成功推動同婚釋憲案。曾兩度入閣，卸任文化部長後積極推動青平台智庫事務，從政30年持續努力推動台灣政治與社會轉型，充分展現實踐理想的毅力與智慧。

黨內人士說，鄭麗君既參與蔡英文10年政綱，也於2024總統大選期間，出任賴清德國政顧問召集人，負責賴清德所推出國家希望工程整體論述擘劃，目前為新舊政府交接小組成員，深獲重用。如今新政府上任後將成為女副閣揆，也象徵民進黨中生代已穩健接班。

黨內人士說，新任秘書長 龔明鑫 龔明鑫 小檔案 生日：民國53年2月3日

學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士

經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員 看更多 關閉 以台經院副院長的智庫身分踏入政壇，學者從政，一路經歷以政策見長的國發會副主委、產業密切的經濟部次長、再到國發會主委，在財經官員中經歷完整，擅長將實務計畫與抽象概念結合，包括亞矽中心執行催生，為台灣經濟轉型打下基礎，以及幫助產業升級後段班的中小企業成功轉型，成績亮眼。

黨內人士表示，龔明鑫過去是總統蔡英文執政8年重要的產業政策核心擘畫者，龔明鑫任經濟部次長之際，行政院長正是賴清德，如今新閣上路再被賦予重任，也可一窺賴清德用人哲學的廣納百川，不以派系為主要考量。在賴清德強力訴求台灣經濟必須接軌國際的明確目標之下，龔明鑫成為政院最高幕僚長，如何憑藉高EQ的親和力與溝通力，為行政團隊與產業擔任關鍵橋梁，角色備受矚目。

新任行政院發言人 陳世凱 陳世凱小檔案 生日：民國66年5月12日

出生地：新竹市

學歷：東海大學政治系

經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員 看更多 關閉 現為民進黨中常委，從就讀東海大學就積極投入公共事務，曾連任3屆台中市議員，為專業政治幕僚出身，熟悉地方事務，長期關注少子化與高齡化議題，於2024競選期間擔任賴清德競總發言人表現稱職，戰力出色，是民進黨重點栽培的中生代人才，黨內人士說，陳世凱接任行政院發言人也象徵民進黨「六年級」接班梯隊嶄露頭角。（編輯：郭無患、謝佳珍）1130410