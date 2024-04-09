賴清德內閣布局 陳建仁：相信使台灣更堅韌強壯

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）總統當選人賴清德5月20日將上任，前民進黨主席卓榮泰被視為閣揆熱門人選。行政院長陳建仁今天表示，相信賴清德會組好的內閣，讓台灣更堅韌、更強壯。

陳建仁今天到屏東視察屏南快速公路，會前接受聯訪。有媒體報導賴清德12日將宣布內閣人事，媒體詢問陳建仁如何看待人事布局，而國安團隊延續總統路線，是否更能穩定傳承。

陳建仁指出，民進黨在這幾年來，對於所有政務人員的培養一向不遺餘力，且黨內有很多優秀人才累積相當多的政務經驗，相信賴清德在尋求相關人才組織內閣可以順遂；另外，賴清德也說過要繼續走總統蔡英文路線，做福國利民的工作，相信這個內閣一定會越來越好。

陳建仁說，組閣這件事情上，尊重賴清德最後決定，相信賴清德會組好的內閣，繼續為全民奉獻、服務，使台灣成為一個更堅韌、更強壯，而且在國際上受到大家重視的國家。

媒體追問「拆除天王星大樓一直不順利，中央有沒有協助花蓮縣政府？縣府有沒有尋求中央幫忙？」陳建仁說，天王星大樓拆除因為旁邊還有其他建物，考慮到餘震及傾斜問題，還需要有大鋼梁頂住，目前9樓都拆完，要開始進行第8層樓的拆除，相信所有工程人員都會以安全、迅速、有效的方法進行。

陳建仁指出，3日發生地震後，第一時間由內政部長林右昌到災區協助花蓮縣政府，隔天他也到了花蓮縣災害應變中心展開討論，並由行政院政委吳澤成做統一窗口，協助花蓮各項救災、賑災及紓困，中央跟地方一向密切合作進行復原工作。各部會已提供30項救助方案，希望花蓮災民一定要深入去瞭解，可以爭取哪些補助，使得家園重建能夠更加的順暢。

陳建仁表示，台灣在這次震災後，16個小時就恢復了鐵路雙向通車，且在不到4天時間，下清水橋斷橋地方就能夠恢復通車，國際都驚豔台灣在面臨到規模7.2地震時，所展現的高度韌性，這也是中央跟地方一起努力的結果。（編輯：謝雅竹）1130409