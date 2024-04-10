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陳世凱地方民代出身 中生代入閣扛政院化妝師

2024/4/10 10:17（4/10 11:11 更新）
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新政府首波內閣人事10日出爐，前台中市議員陳世凱將首次進入中央擔任行政院發言人，扛下新政府對外溝通重責，政院「化妝師」如何接地氣說明政府重大政策以及溝通社會疑慮，將是陳世凱接任後考驗。中央社記者翁睿坤攝 113年4月10日
新政府首波內閣人事10日出爐，前台中市議員陳世凱將首次進入中央擔任行政院發言人，扛下新政府對外溝通重責，政院「化妝師」如何接地氣說明政府重大政策以及溝通社會疑慮，將是陳世凱接任後考驗。中央社記者翁睿坤攝 113年4月10日
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（中央社記者賴于榛台北10日電）前台中市議員陳世凱

陳世凱小檔案

  • 生日：民國66年5月12日
  • 出生地：新竹市
  • 學歷：東海大學政治系
  • 經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員
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擔任總統當選人賴清德競辦發言人群，在大選期間攻守穩健，熟稔賴清德政見的他，將首次進入中央擔任行政院發言人，扛下新政府對外溝通重責，政院「化妝師」如何接地氣說明政府重大政策以及溝通社會疑慮，將是陳世凱接任後考驗。

陳世凱1977年5月生於新竹市，民進黨青年軍出身的他，因大學就讀東海大學政治系與台中結緣，2010年首次投入台中市第2選區議員選舉，初試啼聲就以全區最高票當選。挑戰議員席次表現亮眼，陳世凱隨後就被民進黨徵召參與2013年立委補選，對決深具地方實力的顏寬恒，最後雖然小輸1000餘票，但也打出名號。

陳世凱2016年立委選戰再度對決顏寬恒，可惜未果，但持續以議員身分深耕地方，紮實地方服務也讓他在2022年順利交棒子弟兵曾威。

擁有完整的地方服務經驗後，2024總統大選，陳世凱被納入賴清德競辦發言人群，經歷總統級選戰洗禮。尤其2024大選並非過去傳統藍綠對決，政治攻防節奏緊湊，還要適時將選戰主軸拉回政策路線，陳世凱透過團隊合作，搭配事實回應穩定輸出火力，平衡戰火。

賴清德520上任總統後的第一任內閣備受關注，決定啟用地方民代出身的陳世凱擔任政府化妝師，黨政人士分析，陳世凱擔任賴清德競總發言人表現稱職，戰力出色，是民進黨重點栽培的中生代人才，接任行政院發言人也象徵民進黨「六年級」接班梯隊嶄露頭角。（編輯：林淑媛）1130410

（中央社製圖）
（中央社製圖）
前台中市議員陳世凱將首次進入中央擔任行政院發言人。（中央社檔案照片）
前台中市議員陳世凱將首次進入中央擔任行政院發言人。（中央社檔案照片）
#賴清德
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#陳世凱
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