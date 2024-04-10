綠營財經軍師 龔明鑫轉任政院秘書長接軌重大政策

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）新政府首波內閣人事出爐，國發會主委龔明鑫將轉任行政院秘書長。財經背景出身的他，熟稔半導體發展、台美經貿交流，擔綱擘劃2050淨零轉型政策，如今轉任最高幕僚長，如何憑藉高EQ的親和力與溝通力，為行政團隊與產業擔任關鍵橋梁，角色備受矚目。

龔明鑫 龔明鑫 小檔案 生日：民國53年2月3日

學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士

經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員 看更多 關閉 為財經專業背景出身，不到50歲便升任台經院副院長，是綠營重要經濟智囊，也是總統蔡英文上任後，重點培養的青壯世代財經官員。

蔡總統參選2016年總統時，龔明鑫擔任產業政策小組召集人，負責中長期財經政策規劃，被外界稱為蔡總統的「財經諸葛」。蔡總統就任後，龔明鑫出任國家發展委員會副主委，對政府力推的5+2創新產業計畫著力甚深，如今物聯網、機械業均已躋身兆元產業，顯示產業轉骨有成。

2017年龔明鑫轉任經濟部次長，接手產業業務，並在2019年被拔擢為政務委員兼國發會主委，為國家未來發展掌舵。

COVID-19疫情期間，龔明鑫被賦予紓困、振興重責，帶領台灣走過疫情低谷，經濟表現等各項領域獲得國際肯定。

後疫情時代，美中科技角力持續，且全球供應鏈重組，各國盼強化在地生產的能力，國內一度憂心台灣產業面臨空洞化危機，龔明鑫善盡溝通角色，在各大場合、論壇，以簡明易懂的分析與數據，化解外界疑慮。

黨政人士說，龔明鑫過去是總統蔡英文執政8年重要的產業政策核心擘畫者，龔明鑫任經濟部次長時，行政院長正是賴清德，如今新閣上路再被賦予重任，也可一窺賴清德廣納百川的用人哲學，不以派系為主要考量。（編輯：林淑媛）1130410