賴清德政見推手 政策控鄭麗君更上一層樓

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（中央社記者賴于榛台北10日電）鄭麗君4年前卸下文化部長職位，眾人百般不捨，但她仍持續透過青平台提出「積極和平」等建言，更成為總統當選人賴清德選戰時的核心政策智囊；對政策的鞭辟入裡，讓她被形容為「政策控」。如今將重返到幕前出任行政院副院長，如何協助內定行政院長卓榮泰端出福國利民政策，落實賴清德政見，備受矚目。

鄭麗君1969年6月生，畢業於台灣大學哲學系，再赴法國續攻碩士。學生時期經歷過野百合學運，曾為抗議萬年國代修憲而絕食，一張暗夜抗議照留下她堅定形象。2004年扁政府時期入閣，成為最年輕行政院青年輔導委員會主委，任內推出青年遊學台灣計畫、青年國外遊學貸款，以及協助女性創業的飛雁專案，鼓勵青年接軌國際、認識家鄉，也讓女性有一展實力的機會。

2016年鄭麗君再度入閣出任文化部長，任內啟動「文化內容投資計畫」，聚焦影視音、出版、ACG產業發展，更廣發英雄帖，鼓勵金控、創投、平台、通路等民間企業投資，盼催生產業生態系，力拚建立「台流」文化品牌。

鄭麗君在部長期間施政，深獲藝文界肯定，2019年參加華視春節餐會時，遭資深藝人鄭惠中甩了一巴掌，引發藝文圈怒火，但她維持一貫的冷靜理性態度，只在臉書表態，並未提告。

總統蔡英文2020年連任成功後，鄭麗君為完成對孩子的諾言，離開行政團隊。回到民間的日子，她斜槓翻譯法國名著「小王子」並為其有聲書獻聲，原來，「小王子」一直是她的人生燈塔，無論從政、育兒都能從其中悟出新的意義。

但鄭麗君「離塵不離城」，她所籌組的青平台基金會，除關注青年共學共創，也拋出「積極和平」，期望台灣以「積極和平」概念擘劃國家安全、民主防衛、外交和經貿戰略，期盼台灣透過經濟實力、創新實力，在印太站穩腳步；再一例證，則是擔任賴清德選戰國政顧問團召集人，力圖將建議付諸具體政見。

鄭麗君個性冷靜、理性，談起政策理念，反映她的個性，務求脈絡完整，從不簡答，希望帶著聽者順著邏輯的層層推進清楚全貌，讓人聽她說話難免有種「上課」感，也讓她被形容是「政策控」，對政策鞭辟入裡，絕不馬虎。

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鄭麗君淡出官場之後，政壇始終未曾遺忘她，不斷點名她擔任哪個官位、參選什麼位子，這次終於以行政院副院長之姿重出江湖，再度挑起輔佐卓榮泰、落實賴清德政見的重擔。

「卓鄭配」在2024年成形，但兩人在2008年謝長廷競選總統時，即有共事經驗，當年擔任總統府副秘書長的卓榮泰是謝長廷選戰大將，鄭麗君則為了落後的選情辭官輔選，發起「逆風行腳」全台苦行，試圖力挽狂瀾。16年後，「卓鄭配」將試著再度抵抗逆風，面對朝小野大的局面，衝出一番新局面。（編輯：謝佳珍）1130410