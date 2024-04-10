卓榮泰扛賴清德首任閣揆執行意志 擅協調溝通獲信任

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統當選人賴清德的首任行政院長卓榮泰，曾是賴清德行政院長任內的行政院秘書長，擔任黨主席時頂住壓力處理2019年總統初選「蔡賴之爭」，2024總統大選則成功輔選。他的從政生涯歷練府院黨，身段柔軟、擅長協調溝通，深獲賴信任，被視為執行賴清德意志的最佳人選。

1959年出生的 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 政壇經歷豐富，1989年首次參選台北市議員跨入政壇，歷任市議員、立法委員、行政院長秘書長、總統府副秘書長、代理秘書長、民進黨秘書長、民進黨主席等重要職務。

卓榮泰是駐日代表謝長廷「大弟子」，儘管被視為謝系大將，但與各派系都能維持良好關係。2008年總統大選民進黨內初選時，謝長廷和蘇貞昌競爭慘烈，謝長廷勝出後，蘇貞昌同意擔任謝長廷副手，卓榮泰居間扮演重要角色。

2008年民進黨在野後，卓榮泰淡出政壇，直到總統蔡英文上任，才復出擔任民進黨副秘書長。賴清德2017年9月組閣後，邀請卓榮泰出任行政院秘書長，便是看中卓榮泰的人和與折衝協調能力。

2018年底民進黨九合一大選敗選，總統蔡英文請辭黨主席，個性低調、形象溫和，被民進黨內中生代暱稱「大師兄」的卓榮泰成為黑馬，獲黨內中生代跨派系共推，臨危受命承擔團結改革重擔。

不過，民進黨總統初選的「蔡賴之爭」，讓民進黨歷經幾近分裂的動盪，卓榮泰頂住各方壓力，盡力讓初選波折落幕，黨內不至於分裂，最後民進黨一舉打贏2020總統、立委選舉。

賴清德擔任副總統期間，召集各領域人才成立「讀書會」，卓榮泰也受邀參加，會中匯集的部分理念被納入後來競選期間提出的「國家希望工程」國政藍圖。

2024年總統選戰期間，卓榮泰成為競選總部核心成員，擔任總督導一職，同時負責替賴清德籌組各海外後援會，扮演賴清德的「分身」，奔走全球、串連信賴之友。他也擔任民進黨不分區立委提名小組成員之一，穿梭各派系，深受賴清德信任可見一斑。

2024大選，賴清德勝出，但民進黨在國會未能過半，面臨朝小野大局面，黨內人士認為，賴清德新內閣沒有蜜月期，必須馬上上手，力拚執政有感；卓榮泰黨政經歷豐富，擅長溝通協調，出任賴清德政府首任閣揆，可完全貫徹賴清德意旨。

黨內立委說，謝系自2016年淡出後，卓榮泰算是各派系較能接受的人選，在黨內輩分也足夠，面對來自國民黨、民眾黨砲火，形象溫和、善溝通的卓榮泰是目前最合適人選。

卓榮泰從政30多年，謝長廷、前總統陳水扁、現任總統蔡英文與總統當選人賴清德，都曾是他的老闆，扮演幕僚長角色游刃有餘。他直到2018年才獨當一面選上民進黨主席，如今更上一層樓，出任賴清德首任閣揆，堪稱「30年磨一劍」。他上任後如何發揮縱橫政壇30年功力面對各項挑戰，將會備受關注。（編輯：林淑媛）1130410