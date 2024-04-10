卓榮泰邀共同落實國家希望工程 鄭麗君被打動

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（中央社記者賴于榛、葉素萍、陳俊華台北10日電）準行政院長卓榮泰今天宣布未來行政院副院長為鄭麗君。鄭麗君透露，卓榮泰是在近日連假時徵詢她，期盼能一起落實國家希望工程的規劃，因此打動愛好自由的她。

總統當選人賴清德今天舉行記者會，宣布5月20日上任後行政院長為卓榮泰，卓榮泰隨後宣布未來政院三長為副院長 鄭麗君 鄭麗君 小檔案 生日：民國58年6月19日

學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士

經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長 看更多 關閉 、秘書長龔明鑫以及發言人陳世凱。

媒體詢問，卓榮泰3月30日曾對媒體說未接獲徵詢擔任閣揆，究竟何時被徵詢，卓榮泰表示，選舉後當然會與準總統賴清德談到未來局勢跟社會情勢，但真正談到內閣人事部分，是3月底、4月初才正式接獲賴清德徵詢，進入問題核心。

卓榮泰說，聽完賴清德分析情勢以及未來合作各種可能性後，他覺得要全力以赴、勇於承擔。

鄭麗君說，連假期間本來要帶孩子出遊，但接到卓榮泰熱情邀請加入內閣團隊的電話，希望曾參與國家希望工程規劃的她能夠一起落實，這說法打動愛好自由的她，因此答應邀請加入行政團隊，未來會全力協助推動政務，政策需要溝通協調的地方，一定全力以赴。

龔明鑫表示，將向卓榮泰學習如何做好秘書長角色，未來也會做好份內工作；陳世凱指出，他是近期獲得卓榮泰徵詢，未來將努力以赴。（編輯：謝佳珍）1120410