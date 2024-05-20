蔡英文從低調學者變身辣台妹 8年小英故事未完待續

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（中央社記者溫貴香台北20日電）原本是低調的學者，意外踏入複雜政治路，最後成為中華民國總統，卸任總統蔡英文執政8年寫出一本「小英的故事」。卸下職務後空間更為廣闊，未來可望透過成立智庫，擴大影響力，被期待以她在國際的名聲，成為重要政治家，繼續為台灣在全球發聲。

1956年出生於台北市的蔡英文，家族來自於屏東縣枋山鄉，父親從商，家境優渥。她在學成歸國後擔任學者，後來參與國際談判，沒想到最後居然當上民進黨主席，甚至當選中華民國總統。

蔡英文8年任內，啟動許多改革，包括年金改革、同婚合法化、義務役役期延長為一年等，可以說是關關難過關關過。在選舉上，她在兩次總統大選都輕騎過關，然而兩次地方大選均大敗收場，2020年總統初選還遭遇賴清德挑戰。

中華民國第16任總統賴清德（中左）、副總統蕭美琴（中，白衣者）20日上午宣誓就職，圖為賴總統與蕭副總統陪送卸任總統蔡英文（中右）離開總統府。中央社記者王飛華攝 113年5月20日

蔡英文8年任期，跟隨她十多年的資深幕僚說，第一任是「內政」的經濟結構「再轉型調理」，第二任是「外交」與民主國際社會「再鑲嵌融合」。

幕僚回顧，2016年剛上任時，台灣是個台商出走、經濟持續下滑的經濟體，亟需尋求「新動能」讓經濟往前走，同時與世界經濟融合；為此，結構改革核心包括國家財政正常化、能源改革與產業結構徹底轉型。

當然，改革必須付出代價，年金改革讓民眾錢包直接縮水，導致民進黨2018年底地方選舉慘敗收場。

面對2018年底地方選戰慘敗之際，中共總書記習近平於2019年1月2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上，提出「一國兩制台灣方案」，謀求兩岸統一新路徑。蔡總統親上火線強硬回應，直指北京定義的「九二共識」其實就是「一個中國」、「一國兩制」。2019年6月，再發生香港反送中運動，蔡英文聲援港人並強化中共威權政體的不民主性格，贏得「辣台妹」形象。

外有兩岸外交烽火，內有同婚等議題吵鬧不休，加上現任立法院長韓國瑜當時掀起滔天「韓流」，外界當時一度看淡蔡英文連任選情。資深幕僚形容，蔡英文的優點就是沉得住氣，化危機為轉機，2020年連任之路一舉拿下817萬票，創下總統得票門檻障礙。

才剛連任沒多久，全球就爆發持續長達3年的COVID-19疫情，美中經貿戰震盪範圍也持續擴大，全球秩序掀起了天翻地覆的改變。疫情初期，台灣因行有餘力廣贈各國口罩，協助各國化解第一線醫護的被感染危機，讓蔡英文有台灣自我「再認識」新思考，決定第二任期將內政施政全權委由當時行政院長蘇貞昌負責，她則將心思轉向國際層面，全力將台灣再鑲嵌進入民主陣營，融合成不可或缺的角色。

資深幕僚指出，2017年之後發生的美中貿易大戰、COVID-19疫情與俄烏戰爭等事件，全球政經秩序掀起大變化與重構，台灣因為有蔡英文第一任期的調整經濟結構做基礎，當全球經濟結構改變、需要更多安全供應鏈的時候，順勢讓台灣重回四小龍的龍頭。2021年起全球汽車產業出現晶片荒，台積電一夕成為全球焦點，加上美國總統拜登持續封鎖中國晶片產業發展，台灣半導體產業生態系被各國視為驅動全球經濟體系的關鍵。

防疫與經濟表現，讓歐美民主國家議員們燃起「台灣好奇心」，訪台足跡絡驛不絕。2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，以及北京隨後對台發動聯合軍演，更成為強力助燃劑，台灣成為國際民主陣營抵禦威權政體的「第一線」。

美國前眾議院議長裴洛西（左）去年8月2日率團訪台，與總統蔡英文（右）會面。（總統府提供）

資深幕僚認為，面對過去8年國內國外諸多艱困挑戰，蔡英文得以克服困難、完成不可能任務的執政心法，就是具有「高度戰略定性」，正因為該做、所以沒有因為挫折而停下腳步；且蔡英文是重視「平衡」的政策控，即政策推進過程要各方「平衡」，既提出問題又要有解方。

以義務役役期延長為一年為例，資深幕僚透露，因2022年地方選舉剛大敗且總統大選在即，理智上認為不應再推兵役延長方案，但蔡英文認為「該做」、就要堅持，為此她對國防部準備的50多個說帖字斟句酌，並親自向民眾宣布與報告，更搭配提高薪資、納入勞保、改採新式軍事訓練等措施，這就是「平衡」哲學。

「蔡英文是位擅打『逆境波』的政治人物」、「精明的戰略家（Shrewd tactician）」、「像一位奧運擊劍選手：自我克制又精準到位」。外媒給予蔡英文許多形容，不論如何描述，都凸顯了國際社會對蔡英文的重視程度。

蔡英文踏入政壇後，被稱為「非典型政治人物」，但歷經淬鍊，已然樹立「蔡英文標準」，她的國際外交路線「蔡規賴隨」，卸任前滿意度仍超過4成，遠高於前兩任總統馬英九和陳水扁。

蔡英文8年執政，歷史功過仍待後人驗證，但她創造出來的獨特局面，尤其是國際上對台灣的重視，是難以辯駁的事實。卸任總統後，不但在國內仍將扮演舉足輕重角色，其帶領台灣8年的經驗，更令國際社會好奇，520卸任後空間更為寬廣。「小英的故事」未完待續，備受關注。（編輯：蘇龍麒、郭無患）1130520