總統蔡英文執政大事記

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（中央社記者吳書緯台北19日電）總統蔡英文2016年上任，擔任2任總統的她，是台灣首位女性總統，任內推動一例一休、年金改革、婚姻平權等改革，執政8年在今天畫下句點，以下為蔡總統執政大事記。

--105年5月20日，宣誓就任中華民國第14任總統，成為中華民國憲政史上首位女總統。

總統蔡英文2016年5月20日宣誓就職，成為中華民國首位女總統。中央社記者鄭傑文攝 105年5月20日

--105年6月24日，上任後首度出訪，啟程訪問友邦巴拿馬和巴拉圭，在巴拿馬運河拓寬峻工儀式，與美國副總統拜登妻子吉兒．拜登等各國政要同台。

--105年8月1日，兌現選前承諾，在原住民族日，以總統身分向原住民道歉，並宣布總統府將設置原住民族歷史正義和轉型正義委員會。

--105年12月2日，與美國總統當選人川普進行越洋通話，恭賀其當選總統，並針對印太區域情勢交換意見，這是中華民國與美國斷交以來，中華民國總統首度與美國總統當選人通話。

2016年12月2日，總統蔡英文與美國總統當選人川普通電話，兩人就促進國內經濟發展及強化國防分享看法。左為國安會秘書長吳釗燮，右為外交部長李大維。（總統府提供）

--106年1月7日，啟程出訪中美洲4友邦，去程過境美國休士頓，返程過境舊金山，過境美國期間會晤美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等政要。

--106年3月21日，參加潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式，宣告啟動潛艦國造，並登上海虎潛艦，為國艦國造政策加溫。

總統蔡英文（左）在高雄左營參加潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式，並登上荷蘭製劍龍級「海虎」潛艦視導。中央社記者徐肇昌攝 106年3月21日

--106年4月19日，反對年金改革的民眾包圍立法院，蔡總統在總統府舉行記者會喊話，希望大家共同支持年金改革，不能讓年金破產。

監督年金改革行動聯盟發起九三大遊行，訴求「反汙名，要尊嚴」，號召退休軍公教警消勞人員走上街頭，有民眾高舉標語，盼總統蔡英文公開道歉。 中央社記者王飛華攝 105年9月3日

--106年9月5日，行政院長林全請辭獲准，新任行政院長由賴清德接任。

--107年7月1日，軍公教年金改革上路，為保障退休軍公教的老年生活，公教與軍人年改分別訂有最低月退地板。

--107年11月24日，民進黨於九合一選舉失利，執政縣市由13席縮減為6席，宣布辭任民進黨主席。

--107年12月6日，首度於總統府發表「迴廊談話」表示，九合一選舉後，行政團隊最重要的工作是檢討與反省，與社會各界對話，才能更接近人民的想法。

--108年1月2日，針對中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」40週年的紀念談話，強調台灣始終未接受「九二共識」，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

--108年1月11日，行政院長賴清德請辭獲准，新任行政院長由蘇貞昌接任。

--108年5月17日，立法院三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，使台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。

2019年5月17日立法院會三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，台灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，在院外守候的支持群眾獲知後相當振奮，有些人難掩感動落淚。 中央社記者施宗暉攝 108年5月17日

--108年7月27日，針對特勤人員涉違法私菸案，以國家領導人身分表達歉意，並表示將查辦到底。

--109年1月14日，空軍UH-60M黑鷹直升機墜毀於新北市烏來山區，參謀總長沈一鳴上將等8位官兵殉職，追頒參謀總長沈一鳴一級上將等8位殉職將士勳獎章、追晉官階及頒贈褒揚令。

國軍UH-60M黑鷹直升機2020年1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。1月13日移柩車隊從三軍總醫院出發，沿途數千官兵及民眾列隊致意，總統蔡英文也特地到國防部前追悼，場面肅穆感人。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

--109年1月22日，針對新冠疫情召開國安高層會議，就資訊掌握、錯假訊息及政府因應作為等做出裁示，並請民眾隨時注意政府提供的資訊，強化自主衛生管理，避免疫情的可能威脅。

總統蔡英文（坐者）前往台大醫學院體育館，掛號經醫師問診後，捲起左邊上衣袖子、施打第2劑高端疫苗。中央社記者王飛華攝 110年9月30日

--109年5月20日，搭檔賴清德以817萬231票成功連任，創下得票紀錄，宣誓就任中華民國第15任總統。

--109年7月30日，對於前總統李登輝先生辭世表達哀悼與不捨，並表示李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，其離世是國家的莫大損失。

前總統李登輝2020年7月30日逝世，享壽98歲，追思告別禮拜9月19日在淡水真理大學大禮拜堂舉行，總統蔡英文（前）親自頒發褒揚令後，向遺像鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 109年9月19日

--109年11月24日，出席「潛艦國造建造案開工典禮」表示，動工有3個非常重要的意義，包括粉碎不實謠言，展現政府落實國防自主的決心，以及讓世界看到台灣守護主權的強烈意志。

--110年5月20日，為表達對原住民族傳統的尊重，批示同意特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，上任後首次行使特赦權。

COVID-19防疫三級警戒自2021年5月19日起實施69天，疫情趨緩後於7月27日降為二級。協助防疫、救災的軍警消受邀參加國慶日「台灣英雄大遊行」，現場民眾揮舞國旗喝采。 中央社記者裴禛攝 110年10月10日

--110年6月18日，會見台積電劉德音董事長及鴻海集團創辦人郭台銘，就向德國BNT原廠洽購疫苗計畫交換意見，除表達感謝，也表示政府會窮盡一切努力獲得更多疫苗。

--110年12月18日，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4項公投案，不同意票多於同意票，4案均未通過，持續執政路線。

--111年2月23日，因應俄烏戰爭，聽取國安會簡報，除譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，也呼籲各方和平理性解決爭端。

--111年8月4日，中國因美國眾議院議長裴洛西訪台，在台灣周邊進行實彈射擊演習，蔡總統發表錄影談話，嚴正要求中國理性自制，強調台灣不會升高衝突或挑起爭端，會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

美國前眾議院議長裴洛西（左）2022年8月率團訪台，與總統蔡英文（右）會面。（總統府提供）

--111年11月26日，九合一選舉民進黨慘敗，民進黨只勝選5席縣市長，蔡總統宣布辭任黨主席。

--111年12月27日，宣布義務役役期自113年恢復為1年。

1年制義務役於2024年恢復，總統蔡英文2023年11月23日視導台中成功嶺，並實地了解戰傷救護課程。中央社記者游凱翔攝 112年11月23日

--112年1月27日，行政院長蘇貞昌請辭獲准，前副總統陳建仁接任行政院長。

--112年3月29日，啟程訪問瓜地馬拉及貝里斯等友邦國家，於美西時間4月5日會見美國眾議院議長麥卡錫，這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。

總統蔡英文（左）2023年4月5日上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫會談結束後，共同在已故美國總統雷根當年乘坐的空軍一號飛機前發表公開談話。中央社記者趙世勳攝 112年4月6日

--112年9月28日，主持首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）下水典禮強調，歷史將會記得這天，過去被視為不可能任務，但潛艦就在眼前，「各位，我們做到了。」

總統蔡英文親自主持潛艦國造原型艦「海鯤號」在高雄台船廠區的下水暨命名典禮。中央社記者張新偉攝 112年9月28日

--113年1月13日，民進黨推出的賴蕭配贏得總統大選，蔡總統創下台灣民主史上首次任滿成功交棒同黨延續執政的紀錄。

--113年2月28日，出席二二八事件77週年中樞紀念儀式，強調過去8年政府系統性推動轉型正義工程，也落實受難者名譽回復和賠償。

--113年3月8日，股市突破2萬點，創下歷史新高。

（編輯：林傑立）1130519