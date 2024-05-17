賴副總統：兩岸和平永續等4未竟之事 新政府將接手

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（中央社記者賴于榛台北17日電）副總統、總統當選人賴清德今天表示，總統蔡英文已交出亮麗成績單，但她日前提及還有兩岸和平永續，以及與民主國家持續合作等4項未竟之事，這些將由未來新政府接手，帶領新團隊一起努力。

總統府今天舉行歡送會，歡送蔡總統、總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺，賴副總統也一同出席。

賴副總統指出，蔡總統8年執政，面對百年大疫、中美貿易戰衝擊、俄烏戰爭影響，以及中國持續打壓等嚴峻情勢，持續領導台灣乘風破浪，不僅讓國際社會看見並肯定台灣，也讓台灣走上國際舞台的中心。國內議題部分，賴副總統提到，蔡總統面臨年金改革、性別平權、經濟轉型、能源轉型、轉型正義，以及軍事改革等如燙手山芋的沉痾也都逐一化解，贏得國際社會肯定與支持。

賴副總統表示，蔡總統任內台灣股市大幅成長，年均經濟成長率也在全國人民共同努力下超過3.1%，位居亞洲四小龍第一，且因蔡總統認為經濟果實應該全民共享，8年來也持續調升勞工基本薪資並為軍公教加薪。賴副總統強調，他要代表總統府及台灣社會衷心感謝蔡總統8年來戮力從公，為國為民、功在國家。

賴副總統笑說，這段時間大家應該都有發現，蔡總統一直都掛著燦爛笑容，大概是因為8年辛苦工作即將結束，即將卸下重責大任，重新擁有自由自在的生活。

賴副總統透露，非常榮幸也很感謝蔡總統在執政期間給他一起努力的機會，他從旁學習很多。

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賴副總統分享，蔡總統已點亮台灣，交出一張漂亮的成績單，他期盼未來帶領新團隊一起努力，讓台灣在國際舞台更加綻放光芒，而蔡總統最近接受媒體專訪時，提到還有4項未完成的議程，包括兩岸的和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，這些未來新政府將繼續接手。

賴副總統表示，祝福蔡總統未來生活自由自在，也希望蔡總統繼續關心國政，並協助新政府，讓國家能走得更穩、更遠，民眾過更好的生活；同時感謝林佳龍處理府內事務表現非常傑出，期許他未來工作順利成功。（編輯：張若瑤）1130517