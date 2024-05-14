蔡總統八年執政成績斐然 日本台僑團體讚譽

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）蔡英文總統將於5月20日卸任。在日本的多個台僑團體組成的「全日本台灣連合會」（全台連）昨天發表公開信，感謝蔡總統這8年的執政取得重大成果，盼其卸任後能繼續支持新總統，與民同在。

全台連由會長趙中正及常務理事會發聲明表示，蔡總統在執政8年間殫精竭慮，勞苦功高，現在正要交棒給下一任總統賴清德，功成身退，全台連謹代表在日本的台僑向蔡總統致上由衷的謝忱。

全台連聲明指出，台灣的總統與除了要與中國強權對抗外，還要面對並不團結的國內政治，任務倍極艱辛。儘管如此，為了2300萬同胞能有光明的未來著想，蔡總統從2016年不辭勞苦地肩負重擔。對於台灣有蔡總統這樣鳳毛麟角的政治家，全台連永遠銘感於心。

聲明表示，這8年來蔡總統致力於國內外的各項課題，取得了重大的成果。在國內方面，蔡總統完成阻力強的年金改革，促使財政好轉；關注過去的政治受害者，致力於轉型正義課題的處理。

聲明還指出，值得一提的是，在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，各國束手無策，台灣得不到世界衛生組織（WHO）協助的情況下，蔡總統高瞻遠矚妥善應對，不僅讓外國見識到台灣的實力，也提升了國人對於自己國家價值的認同感。

在經濟方面，蔡政府執政的8年，儘管經歷了疫情，但還是實現了經濟成長，國內生產毛額（GDP）成長率平均達到3.2%，股價也在8年內翻了一倍。

近年，美中關係加深對立，中國毫不掩飾對台灣動武的野心，持續威脅台灣，在這種情況下，台灣與日美之間的羈絆變得特別強，在印度太平洋地區的框架下，強化了安全保障。而且，原本對台灣議題態度不熱衷的歐洲現在和台灣的關係有了飛躍性的發展。

全台連表示，回顧這8年，再次了解到蔡總統是多麼難得的政治家。

聲明寫道：「永遠不會忘記台灣已成能抬頭挺胸向全世界說『Taiwan can help!』，全台連要向蔡總統表達由衷的謝忱，希望蔡總統卸任後能好好休息，但台灣仍需蔡總統的力量，懇請蔡總統今後也能持續支持新總統賴清德，與民同在。」

聲明最後感謝蔡總統的辛勞付出，並獻上祝福，恭祝身體康泰。

總統、副總統當選人─賴清德與蕭美琴將於5月20日就任為正副總統，屆時日本方面除了超黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」將近40人將組慶賀團訪台之外，包括全台連在內，有數百名在日的台僑也將組團返國慶賀。（編輯：高照芬）1130514