賴清德宴請黨籍立委 強化溝通、團結作戰達共識

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北14日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德今晚宴請民進黨立委。民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說，對於未來的行政立法運作達成幾個共識，包括要強化溝通且要更即時、靈活，必須攻守俱佳，不是像看守內閣期間只能採取防禦守勢。

吳思瑤說，如果要用4個字來定調今天的餐會，就是團結作戰，這是會中大家匯聚的最大共識。

賴清德晚間在福華大飯店宴請黨籍立委，餐會進行約2小時。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後受訪轉述表示，這是久違的行政與立法部門跟賴清德、新任內閣團隊一起坐下來交換意見，而賴清德第一次致詞時，感謝大家從選舉到現在、新國會成立上路到現在100多天，看到大家的辛苦，知道新國會生態非常險峻。

吳思瑤說，在第一階段，她認為大家陷入一個比較像是互相加油打氣、互相吐苦水的情形，賴清德的發言也處於高度憂心狀態，黨團成員則共同感受到，新國會上路以來的運作失靈、民主被沒收，因此大家關切國安法案、錢坑法案、肉桶法案等，都是眼前必須拆解的難題。

吳思瑤說，不過在第二階段，黨團成員開始踴躍發言，對於未來的行政立法運作達成幾個共識，包括要強化溝通且要更即時、靈活，必須攻守俱佳，不是像看守內閣期間只能採取防禦守勢，未來搭配新閣的新政策，且具備強大社會正當性的政策，能夠研議、推出去給民眾，也是進一步爭取跟在野黨合作很好的機會。

吳思瑤指出，賴清德有提到，越艱困的時候就越要團結，也要大家不要問黨、問國家能為你做什麼，而是要能為台灣、熱愛的民進黨多做些什麼。

吳思瑤認為今天整場的氣氛，一開始有點沉重，尤其分享到民進黨在國會處於劣勢、表決都會輸的狀態下，但論述一定要贏，黨團成員也提到，新內閣團隊中有8成以上都是新人，黨團要快速協助各部會首長趕快站穩腳步、端出好政策，也要爭取人民支持，未來要反守為攻。

至於是否有提到國情報告相關事宜，吳思瑤表示沒有，也說會中提到很多國安法案，而在親中法案上，站在國家利益上一定要全力反制，也有很多錢坑法案有違憲之虞，會讓國家財政難以負荷，以及其他肉桶法案，賴清德說這些都要在論述面上爭取更大的社會支持。

此外，吳思瑤指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘提到，如果有違憲法案，會爭取聲請釋憲，但法案未表決通過前，每個論述、每場戰役都要發揮百分之百的戰力，準行政院長卓榮泰則希望黨團成員協助行政部門，而行政部門也會快速就定位，儘速端出各項政策。（編輯：張均懋）1130514