國情報告協商藍批拖延 綠指不能便宜行事

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（中央社記者王揚宇、王承中台北14日電）立法院朝野黨團13日協商邀請總統當選人賴清德520就職後赴立法院進行國情報告，但日期及回答形式未達共識。國民黨團今天質疑，民進黨團在過程中杯葛拖延。民進黨團反駁，直言憲政層次的辯證不能便宜行事。

立法院朝野黨團13日協商邀請賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告的日期與形式，歷經約200分鐘討論，僅就立委發言時間與人數達成初步共識；至於何時進行國情報告及回答形式等無共識，16日再協商。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪指出，憲政史上第一次總統到立法院國情報告，這是藍白的提案，很遺憾在昨天的協商中，感覺民進黨團代表無限循環，一直在講憲法議題，明明就是合憲，如果不合憲，也不會有昨天的朝野協商，不要倒果為因。

洪孟楷表示，民進黨團在昨天的協商中還在跳針，看得出來是伎倆或花招。想搭台有100種方法，想拆台有100個藉口，難道民進黨團現在還在跟賴清德玩兩手策略，一方面說要來，一方面又在刻意的杯葛、拖延。

洪孟楷指出，16日將會再度協商，國民黨團的立場非常清楚，沒有預設立場，已經做出最大善意，沒有堅持即問即答，但賴清德來立法院國情報告，卻不願意接受立委的建言與回應，這樣缺乏溝通的國情報告，並不是民眾想看見的

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪說明，昨天的協商有往前邁進一步，朝野各黨都有責任，在合憲、合規、合理可行的前提下，為總統第一次到立法院進行國情報告、創造此憲政慣例，大家一起搭建一個穩健、合憲、合理可行的好舞台。

吳思瑤說，因此昨天協商過程中，對於要共創出正向的憲政慣例，值得大家花時間針對憲政層次的辯證好好交換意見，而且在憲政層次的辯證，不能虛應故事、便宜行事，如果直接跳入詢答人數的安排或時間順序，這些是相對容易處理的技術層次問題。

吳思瑤說，對立法院負責的是行政院長，而依據憲法、法規，在立法院備詢及進行詢答的是行政院長，不是民選總統，總統可以來報告，也可以在整體立委提問後給予綜合回答，但這畢竟不是詢答，必須要清楚釐清。

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吳思瑤表示，關於16日協商，她希望透過對話凝聚好的做法，正向期待朝野在善意、合憲的基礎上，搭建起總統到國會國情報告的一個穩健、良善、正面好舞台。

媒體追問，民進黨團是否跟賴清德討論國情報告形式。吳思瑤指出，沒有針對國情報告直接跟賴清德討論細節，但賴清德多次宣示其樂意、誠意與善意，也強調在合憲基礎上願意來做國情報告，因此這些事情不需要坐下來特別討論、沙盤推演，因為憲法的精神與規範清清楚楚。（編輯：蘇龍麒）1130514