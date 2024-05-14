6都5市長可望出席總統就職典禮 僅侯友宜未明說

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（中央社台北14日綜合報導）總統當選人賴清德20日就職，6名直轄市長中已有5人確定或傾向出席就職典禮，但新北市長侯友宜今天表示，每人時間、行程安排不同，他祝福及高度期待新政府團隊。

與賴清德競逐總統選舉失利的侯友宜上午參加治安會報前，接受媒體聯訪表示，選後他第一時間致電祝福及恭喜賴清德與團隊，好好展現中央政府與地方合作，讓國家更進步、繁榮。

除台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁確定出席，台北市長蔣萬安昨天說，已請同仁聯繫能否調整市政行程，如果可以就出席。

桃園市長張善政上午表示，已與桃園市議會協調好，由副市長代備詢，將以不分藍綠、祝福心情參加就職典禮；台中市長盧秀燕說，感謝台中市議會准假讓她出席就職典禮，相信大家都有祝福的心。

基隆市長謝國樑表示，有意願出席，但當天有基隆市議會相關行程，還在努力調整。

苗栗縣長鍾東錦說，將出席就職典禮及晚宴，總統代表國家，身為縣長，理當代表苗栗前往道賀。（編輯：李明宗）1130514

台中市長盧秀燕（前）14日接受媒體聯訪表示，感謝市議會准假讓她可出席520就職典禮，相信大家都有祝福的心。中央社記者郝雪卿攝 113年5月14日