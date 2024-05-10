朝野共識邀賴清德赴立院國情報告 13日協商進行方式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北10日電）立法院朝野黨團今天協商達成共識，將邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立院進行國情報告。至於國情報告進行的時間，及進行的方式，是否即問即答或統問統答等，朝野黨團將於13日進行協商。

立法院會的討論事項，原訂處理包括國民黨團及台灣民眾黨團提案，邀請賴清德赴立法院進行國情報告並被質詢的議案。不過，院會主席、立法院長韓國瑜處理完報告事項及變更議程案後，議程原定進入討論事項，議決包括國民黨及民眾黨團提案，隨即宣布休息，請朝野3黨團幹部溝通。

經過40分鐘溝通後，各黨團幹部依序回到議場。韓國瑜宣布繼續開會，並進行討論事項第一案，由國民黨團提案邀請賴清德赴立法院進行國情報告的提案，國民黨團總召傅崐萁進行提案說明時，提前宣布朝野黨團同意邀請賴清德赴立院進行國情報告的溝通結論。

傅崐萁指出，依照憲法增修條文，有案例及慣例，總統要到立法院進行國情報告，賴清德曾表達過，願意到立法院進行國情報告。至於用什麼方式，國民黨團都表示尊重。這一屆國會是最新的民意，希望各種聲音的表達能夠讓總統聽到，等國情報告後，2週內再讓行政院長進行施政總質詢，希望未來總統到立法院國情報告成為憲政慣例，國民黨不設任何限制，誠摯歡迎賴清德回娘家，開啟中華民國歷史新頁。

民進黨團總召柯建銘表示，總統赴立院進行國情報告，在立法院討論30年沒有實踐過，現在朝野共識共同創造憲政新的一頁。

不過，他也提到，即問即答是違憲的， 因此國民黨及民眾黨提出的立法院職權行使法條文修正草案應予以撤案，否則無法踐行，也呼籲經由這次協商，朝野互動能展開新的一頁，不希望朝野互鬥。至於國情報告時，總統是先來或是後來，要不要統問統答，還需要朝野共同協商。

台灣民眾黨立委張啟楷表示，總統赴立法院國情報告，是總統、新國會及新民意的三贏。國情報告並備質詢，各黨都有提案，國民黨主張即問即答，民進黨認為應總問總答，民眾黨則建議依序回答，推派代表回答，是最折衷也有彈性的方案，也呼籲13日的朝野協商不要破局。

在朝野各黨代表發言完後，韓國瑜隨即處理藍白黨團提出的總統赴立院國情報告提案，均逕付二讀並交付協商，韓國瑜隨即宣布院會休息，不再處理其他提案，因此，國民黨團所提的花東快速公路建設特別條例草案與環島高速鐵路建設特別條例草案，均未處理．留待14日院會再行處理。（編輯：蘇龍麒）1130510