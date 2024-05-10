蔡執政8年回顧1 / 8年執政寫歷史 蘇貞昌邱義仁顧立雄剖析小英領導學

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蔡總統從政治門外漢到帶領民進黨8年執政，挺過新冠肺炎疫情、兩岸緊張、中美貿易戰等危機，推行多項改革，把台灣推向國際，締造多項台灣民主史紀錄。她的成功關鍵是什麼，國內外政要都有他們自己觀察的一套小英領袖學。中央社從10日到20日推出一系列報導，提供讀者多元觀點的完整報導。

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）總統蔡英文在2008年民進黨聲勢低迷之際接下黨主席，她作風與過去黨內領袖迥異，不擅激烈選舉語言，不走草根路線，卻讓民進黨走出谷底，開創新局。她在2016年帶領民進黨重新執政，2020年以817萬高票紀錄連任，2024年再完成交棒給賴清德的任務，締造台灣民主史上的「小英障礙」。

原本在綠營眼中「不會選舉」的蔡英文，如何成為屢建奇功的女戰神，中央社取得紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」訪談內容，從國安會秘書長顧立雄、前行政院長蘇貞昌、前國安會秘書長邱義仁的訪談，一窺他們眼中蔡總統的領導風格。

顧立雄：蔡英文是細節控 她正在發飆時我會先閉嘴

內定轉任新政府國防部長的國安會秘書長顧立雄，與蔡總統同為法律人，兩人相識甚早，他接受訪問時直言，「看到報紙寫她要接任民進黨主席，我不是跌破一副眼鏡，是跌破三副。」

顧立雄會如此錯愕，其來有自。他印象中的蔡總統早年不愛社交，但政治人物最須跟選民搏感情，「我以前認識的蔡英文，在路上相遇時會低著頭不看人，我過去打招呼她才抬頭。」

顧立雄形容，蔡總統剛開始當政治人物還很「閉俗」（台語指內向），甚至參加喜宴時會直接走上台致詞，講完就離開，完全沒跟任何一桌賓客打招呼，這與民進黨過去領袖的草根路線完全不同。

顧立雄認為蔡總統是「細節控」，對政策用功嫻熟。（「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片提供）

顧立雄認為，蔡總統一直不斷精進演講技巧，但比技巧更重要的是，透過每次演講向選民呈現理性形象，成為獨有特色，「不同於前總統陳水扁演講時激情式的吶喊，蔡總統證明靠邏輯理性的言論，一樣可以贏得選民支持，她是民進黨內非典型政治人物。」

至於內向的蔡總統，為何決定突破自我成為公眾人物，顧立雄笑稱只能提供「非專業心理分析」，他觀察到一個有趣的反差現象，蔡總統愛開快車，買的卻是小車Mini Austin，似乎反映蔡總統為人處事哲學：「在充滿框架的人生裡，展現接受挑戰的勇氣」。

蔡總統（前右）4月26日參觀台灣電子遊戲機國際產業展，並體驗賽車遊戲機台。（中央社檔案照片）

蔡總統接受挑戰的勇氣，充分顯示在她積極推動的各項改革中。她曾被已故獨派大老辜寬敏質疑「穿裙子的不能當三軍統帥」，但在她任內，陸續推動義務役期恢復一年、潛艦國造等艱困重大國防政策。

顧立雄認為，蔡總統在國防改革方面確實「下了苦功、花很多心思」，她注意到細節，包括改善軍人待遇、住宿環境等，也宏觀戰略面，積極與美方合作，提升台灣的不對稱戰力。

但蔡總統對政策的用功嫻熟，也讓共事者戰戰兢兢。顧立雄坦言，蔡總統是有名「細節控」，常把幕僚逼問得招架不住。他打趣分享自己和蔡總統的溝通秘訣，是察言觀色、不要硬碰硬，「她是個可以接受別人看法的人，但她正在發飆時我就會先閉嘴。」

蔡總統（左）2015年11月24日在民進黨中央黨部出席2016第九屆全國不分區立法委員提名人記者會，與顧立雄（右）握手致意。（中央社檔案照片）

蘇貞昌：從「可敬對手」變「可靠戰友」 談完公事談心事

前行政院長蘇貞昌曾在2012年總統黨內初選中，與蔡總統競爭提名，因此傳出「蔡蘇情結」，但在蔡總統執政8年中，蘇貞昌深受倚重，擔任閣揆長達4年餘。面對外界常謠傳心結未解，蘇貞昌透露，兩人不僅早已從「可敬對手」變「可靠戰友」，蔡總統現在還能跟他「談心」。

蘇貞昌接受訪談時，對蔡總統領導能力給予高度肯定，他認為貶抑女性參政完全是過時觀念，「蔡總統的國際觀與見識，遠勝古今許多從政者，都是源於她的專業與用功。」

蘇貞昌舉例，蔡總統知道有人對女性擔任三軍統帥心存質疑，為了打破刻板印象，她不辭勞苦一再下部隊，鼓勵前線士兵；她推動國機國造、國艦國造等政策都已取得初步成效，這些遠見與性別無關，是跟她的歷練、魄力、用功有關。

蘇貞昌說，把義務役期從4個月恢復到1年，要說服社會並不容易，蔡總統甚至親自寫稿，親自主持各種記者會，「她的成功不是偶然，她是真的用功。」

蔡總統（中）2月6日上午前往新竹犁頭山營區，勗勉陸軍步兵第206旅步四營，視導首梯1年期義務役新兵的營舍環境和訓練情況。（中央社檔案照片）

蘇貞昌言必稱蔡總統「用功」，蔡總統推動多項政策除了靠「認真魔人」個性，她長期擔任國際經貿談判專家的背景，也讓她擅長在高壓下尋找解方。

蘇貞昌認為，蔡總統有強大心理抗壓性，以推動同志婚姻合法化為例，蔡總統不只要面對競選連任壓力，身兼黨主席，還要負責黨內立委選舉成敗，必須擔得住這些壓力才能支持推案。

談到和蔡總統工作互動，蘇貞昌坦言，兩人出身、生活作息皆不同，他2006年首次當行政院長時，蔡英文是副院長，當時任期短來不及磨合，難免帶來尷尬痛苦，但仍有趣味回憶，「某次為了演練雪隧通車典禮，我還曾開吉普車載蔡英文在行政院繞行。」

蘇貞昌分享，他與蔡總統早已從可敬對手變可靠戰友。（「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片提供）

蔡總統2019年延攬蘇貞昌出任行政院長，外界認為兩人曾是初選競爭對手難以合作，但「蔡蘇體制」穩健運作4年多。蘇貞昌認為，兩人都是成熟政治人物，知道如何互補，「她完全尊重我，放手讓我盡情發揮，我也尊重她，重大事情都會向她請示。」

蘇貞昌說，他當閣揆時和蔡總統每週都有「一對一」時間深談，談完公事談心事，彼此愈認識就愈談得來，「當總統要跟人家談心事不容易，但蔡總統慢慢發現不管說什麼，我都不會拿出來賣，所以就可以愈談愈多。」

蘇貞昌說，他出版「護國四年」，蔡總統寫序時，許多描繪讓他感動。尤其蔡總統在文末說，卸任後盼邀他結伴同行，看看兩人一起改變的更好台灣，讓他感覺和蔡總統攜手為國為民努力，是他畢生榮幸，「我覺得蔡總統沒有辜負任何一張投給她的選票，她是值得的。」

蔡總統（左）2015年4月23日至超越基金會拜會蘇貞昌（右）。（中央社檔案照片）

邱義仁：蔡英文歷史定位是改革 對政治從無知變專家

前國安會秘書長邱義仁曾在扁政府時期與蔡總統共事，見證蔡總統從參政之初的生嫩，到如今的成熟。他認為最微觀的體現，就是蔡總統現在與市井小民互動時，表情自在，「她現在可以輕鬆應對各種跑攤行程，以前這些離她的生活很遠。」

談到蔡總統執政8年的政績，邱義仁給予極高評價，他認為蔡政府留下的關鍵字是「改革」，任內台灣社會幾乎每個面向都啟動了改革，「改革完成之路可能還很長，但從來沒有一個總統敢啟動這些改革。」

邱義仁舉例，蔡總統不僅推動年金、轉型正義、一例一休、長照、同志婚姻平權、義務役期等改革，還扭轉台灣產業結構，把台積電推到不可取代的護國神山地位。

邱義仁認為，當總統要推動這些改革，不只需要膽識，更大問題是每個改革背後都涉及極複雜的決策過程，「蔡總統正具備這樣的性格，她願意花很多時間思考，去做極細膩的操作執行過程」。

邱義仁認為蔡政府留下的關鍵字是「改革」。（「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片提供）

談到蔡總統作為「選舉商品」，常被喻為綠營選戰頭號操盤手的邱義仁則坦言，「民進黨傳統認為好的候選人條件，蔡總統是沒有的。」她的言談不是特別有趣，沒有跑鐵人行程的行動力，演講魅力、勤快、草根接地氣這些特質她都沒有。

不過蔡總統的「非典型民進黨人」特質，反而讓她在2020年競選連任時，創下817萬高票當選紀錄。

蔡總統（前中）2月11日前往台北市關渡宮參香，並發放龍年福袋給民眾。（中央社檔案照片）

邱義仁說，輔選蔡總統不能用傳統戰術，蔡陣營先前使用許多網路、社群媒體，吸引大量年輕支持者，是很好的操作，靠黨機器可吸引傳統選票，蔡總統再透過個人特質吸引中間選民，讓她可以得到更多選票。

邱義仁分析，蔡總統選舉最大優勢是政策，每個候選人都可以妙筆生花發表觀點，但她就是能把問題核心點出來，讓別人跟著她講，這是她獨特的專長。

觀察蔡總統擔任總統前後的變化，邱義仁認為，最大改變是「她以前可說對政治是很無知的，現在從她去市場攤販與人互動的表情就可看出，她對政治已極其了解。」（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130510