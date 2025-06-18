金門海漂豬檢出非洲豬瘟 海巡加強安檢防堵

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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門金寧鄉岸際日前發現1隻漂流豬屍，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，農業部公告暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島；海巡署長張忠龍今天說，要求海巡人員加強安檢防堵非洲豬瘟進入台灣。

金門縣金寧鄉慈湖三角堡沙灘14日發現1隻漂流豬屍，金門縣動植物防疫所人員至現場執行檢體採樣並就地焚燒掩埋死亡豬隻，檢體經農業部獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性；農業部已公告暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生方可解除管制。

張忠龍今天至金門料羅商港督導相關聯檢勤務，針對料羅商港運送回台冷藏貨櫃及郵寄包裹等，結合農業部動植物防疫檢疫署及金門縣政府加強查驗，海巡署也動員料羅商港安檢所人員、偵蒐犬2隻、背散式X光檢查儀提高攔檢密度，確保生鮮豬肉及肉製品禁運至台灣本島及其他離島地區。

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張忠龍接受媒體聯訪表示，台灣獲世界動物衛生組織認定為豬瘟非疫國，為鞏固此成果，將增加安檢人力，並要求海巡人員加強各項安檢以百分之百防堵非洲豬瘟進入台灣；此外，針對越界大陸漁船也將加強登檢，確認是否有來自疫區肉品及物品。

海巡署表示，海巡人員將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」等原則，持續落實各項岸海勤務，落實非洲豬瘟防疫工作；海巡署也呼籲，唯有全民共同努力，才能維持得來不易防疫成果，請民眾切勿將管制肉品運入境內，共同防止疫病流入。（編輯：謝雅竹）1140618