加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 國際

AI日漸取代日常工作 亞馬遜恐逐步縮減企業員工數

2025/6/18 11:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社西雅圖17日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）今天在致員工的說明中指出，受到生成式人工智慧（AI）和智慧代理人推出影響，這家網路零售巨擘未來幾年將縮減企業員工總數。

路透社報導，AI正在透過將日常重複性瑣事自動化重塑全球勞動力，產業領導者預期這種發展將促使各產業某些職位減少或轉型。

儘管存在不確定性，許多專家認為AI不會導致大規模失業，但會導致勞動力重組。

賈西指出：「隨著我們推出更多生成式AI和智慧代理人，這應該會改變我們的工作方式。我們將需要較少人力去做一些目前正在做的工作，而更多的人去做其他類型的工作。」

截至去年底，亞馬遜全職和兼職員工數超過150萬人，此外，依需要也僱用臨時工和獨立約聘人員。

賈西表示，亞馬遜所有內部營運均使用生成式AI，用以增強效率和客戶體驗。

他還表示，亞馬遜正運用AI來優化物流網絡中的庫存和預測、升級客戶服務聊天機器人並改進產品詳細資訊頁面。

google news透過 Google News追蹤中央社

投資研究公司D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）說：「亞馬遜正在傳達我們愈來愈常從其他科技公司聽到的訊息，即AI在提高生產力的進步如此之快，以至聘僱需求將隨著時間而減少。」

微軟（Microsoft）曾強調AI將提高生產力，卻也裁員數千人，谷歌（Google）據報過去一年也裁員數百人。其他科技公司正逐步使用AI為自家產品和內部運作編寫程式碼。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140618

#AI
#人工智慧
#谷歌
#亞馬遜
#微軟
#賈西
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
龔明鑫：AI新十大建設將出爐 前瞻部署矽光子量子計算
21
更多編輯台推薦新聞：