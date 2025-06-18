AI日漸取代日常工作 亞馬遜恐逐步縮減企業員工數
2025/6/18 11:54
（中央社西雅圖17日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）今天在致員工的說明中指出，受到生成式人工智慧（AI）和智慧代理人推出影響，這家網路零售巨擘未來幾年將縮減企業員工總數。
路透社報導，AI正在透過將日常重複性瑣事自動化重塑全球勞動力，產業領導者預期這種發展將促使各產業某些職位減少或轉型。
儘管存在不確定性，許多專家認為AI不會導致大規模失業，但會導致勞動力重組。
賈西指出：「隨著我們推出更多生成式AI和智慧代理人，這應該會改變我們的工作方式。我們將需要較少人力去做一些目前正在做的工作，而更多的人去做其他類型的工作。」
截至去年底，亞馬遜全職和兼職員工數超過150萬人，此外，依需要也僱用臨時工和獨立約聘人員。
賈西表示，亞馬遜所有內部營運均使用生成式AI，用以增強效率和客戶體驗。
他還表示，亞馬遜正運用AI來優化物流網絡中的庫存和預測、升級客戶服務聊天機器人並改進產品詳細資訊頁面。
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投資研究公司D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）說：「亞馬遜正在傳達我們愈來愈常從其他科技公司聽到的訊息，即AI在提高生產力的進步如此之快，以至聘僱需求將隨著時間而減少。」
微軟（Microsoft）曾強調AI將提高生產力，卻也裁員數千人，谷歌（Google）據報過去一年也裁員數百人。其他科技公司正逐步使用AI為自家產品和內部運作編寫程式碼。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140618
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