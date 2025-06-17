邱鋒澤黃偉晉選唱告五人炒嗨氣氛 粉絲敲碗新歌

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）歌手邱鋒澤、黃偉晉的巡迴演出台北站圓滿落幕，兩人因為情歌居多，為了如何營造澎湃感傷透腦筋；翻唱「年青有為」時黃偉晉直呼壓力很大，差點就破音。

唱片公司今天以新聞稿分享，「infinity 永遠永遠 邱鋒澤 X 黃偉晉」亞洲巡迴音樂會台北站，回到兩人的音樂發源地，特別選唱告五人經典作「愛人錯過」。因為兩人的歌曲都以情歌居多，怎樣的歌單才能讓演唱會有「澎湃的感覺」是一大課題，選「愛人錯過」就是想把氣氛炒嗨。

音樂會首站選在邱鋒澤的故鄉新加坡，其中一首「年青有為」讓黃偉晉坦言壓力很大，因為原唱邱鋒澤和呂爵安的版本相當出色，怕自己表現不好，在新加坡場時甚至因為緊張而NG了一次。他說：「這首歌的音域，其實副歌對我來說真的滿難唱的，差一點點就會破音，會一次比一次更好。」

下半年邱鋒澤和黃偉晉除了已經排定的巡演計劃，也分別投入新的工作當中，邱鋒澤說，今年發片比較不密集：「隔了比較久是因為想挑戰自己在創作上可以有什麼樣的突破，希望可以給歌迷最好的作品。」

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黃偉晉則是投入新的節目當中，由於節目期程未定，無法確定下半年一定能與大家見面，他平常心表示：「邊走邊看囉。」

兩人現階段想優化演唱會，不忘賣關子：「如果歌迷大力敲碗，新歌也是有可能的」。（編輯：李亨山）1140617