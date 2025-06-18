金門縣議員許玉昭涉詐助理費 地檢貪污罪起訴

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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）國民黨金門縣議員許玉昭涉詐領助理費，金門地檢署今天表示，全案偵查終結依法提起公訴；檢方也指出，許玉昭犯後已繳回犯罪所得，如審理中能坦承犯行，建請法院依刑法第57條酌量適當之刑。

金門地方檢察署今天透過新聞稿指出，許玉昭自民國91年3月1日起至今，擔任金門縣議會第3至第8屆議員，期間陸續向金門縣議會表示聘任其叔叔許男、姑姑楊女、弟媳陳女等擔任公費助理，實際上3人均有部分期間未實際執行公費助理職務，但許玉昭仍持續向金門縣議會請領公費助理補助費用。

檢方表示，許玉昭合計詐領新台幣232萬9845元，款項用於購買伴手禮、防疫用品、收購家戶配酒、繳納房屋貸款或購置土地及支出商旅整修費用等個人用途。

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檢方指出，經偵查終結，依違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪提起公訴，但檢方也指出，許玉昭犯後均坦承犯行，並於此案計算犯罪所得後，自動全數繳回，如許玉昭於審理中均能向法院坦承犯行，表達自省悔過，建請依刑法第57條規定酌量適當之刑。

許玉昭日前遭檢方向金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見，地院4月30日裁定羈押禁見。（編輯：黃名璽）1140618