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中油大林廠拆除管線 油氣引發火警致1人灼傷

2025/6/18 13:19（6/18 13:46 更新）
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中油大林煉油廠18日拆除管路時油氣引發火警，高雄市消防局派遣人車到場，發現管線冒煙無明火，中油已切斷氣體來源並架設移動式砲塔出水防護，經消防人員持續射水降溫後，現場狀況解除。（高雄市政府消防局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月18日
中油大林煉油廠18日拆除管路時油氣引發火警，高雄市消防局派遣人車到場，發現管線冒煙無明火，中油已切斷氣體來源並架設移動式砲塔出水防護，經消防人員持續射水降溫後，現場狀況解除。（高雄市政府消防局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月18日
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（中央社記者張已亷、林巧璉高雄18日電）中油大林煉油廠今天拆除管路時的油氣引發火警，經廠方人員及高雄消防局派員搶救，順利撲滅火勢，現場一名承攬商輕度灼傷，已送醫救治，確切事發原因待釐清。

高雄市政府消防局指出，上午10時22分許獲報，中油公司表示在管路拆除時的油氣引發火警，現場已由廠方人員出水控制。

消防局表示，出動4車、8人前往，人員到場查看時發現管線冒煙無明火，而中油已切斷氣體來源並架設移動式砲塔出水防護，經消防人員持續射水降溫後，回報現場狀況解除，並交由廠區人員後續處理。

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中油大林廠表示，現場有一名承攬商輕度灼傷，廠房當下立即出動廠區內救護車送往高雄市立小港醫院救治，將持續關注傷者傷勢。

消防局呼籲，廠區歲修期間應落實現場安全管制，嚴格遵守作業標準流程，施工前應評估火災風險，另外，事故單位應主動檢討與改進，落實用火用電管理並定期辦理消防演練。（編輯：謝雅竹）1140618

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