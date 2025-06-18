高雄長庚引進達文西單孔機器手臂 減少手術傷口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄長庚今年5月引進達文西單孔機器手臂，副院長陳武福表示，此新科技有效減少病患手術傷口數量，降低術後疼痛，縮短住院與恢復時間，提供患者更安全、微創、舒適的治療選擇。

高雄長庚達文西機器人手術中心主任王弘仁說，有一名66歲男性病人確診為早期攝護腺癌，經評估後採用達文西單孔機械手臂系統進行腹腔外根除性攝護腺切除手術，手術順利完成，未放置引流管，病人恢復良好，術後第一天即恢復進食並可下床活動。

高雄長庚今天開記者會分享達文西單孔手術系統（da Vinci SP）技術，陳武福說，高雄長庚自2015年導入第一台達文西機械手臂以來，已建置完整達文西機器人手術平台，擁有3台達文西Xi系統及新型單孔SP系統，累計完成超過4000例微創機器人手術。

達文西單孔手術系統（da Vinci SP）為目前微創手術領域新科技，透過單一切口即可完成多項高難度手術，相較於傳統多孔式系統，其單一機械手臂內整合三支雙關節手術器械及一支可彎式3D高畫質內視鏡，所有器械透過單一套管進入病患體內，醫師可透過控制台直覺式操作，在有限空間內精準執行複雜手術。

王弘仁表示，此新科技手術技術臨床應用涵蓋泌尿科、耳鼻喉科、一般外科、胸腔外科、婦產科及大腸直腸外科等多個專科，包括：前列腺切除、腎臟及腎上腺手術、咽喉腫瘤切除、甲狀腺切除、膽囊切除、疝氣修補、肺部與縱膈腫瘤切除、子宮與卵巢手術，以及直腸癌切除等多種手術。

透過 Google News 追蹤中央社

高雄長庚表示，王弘仁自2023年9月起，順利完成10例達文西單孔機械手臂腹腔外根除性攝護腺切除手術臨床試驗。根據結果顯示，其中9名病人術後無需放置引流管，術後傷口疼痛感明顯低於傳統多孔達文西手術，顯示單孔系統在術後舒適度具優勢。

根據統計，有5成病人於術後2週即恢復尿控，9成病人在術後1個月內完全無漏尿情形。此外，腫瘤控制成效也與傳統多孔達文西手術相當，9成病人術後1年內攝護腺特異抗原（PSA）維持於未檢出範圍。（編輯：謝雅竹）1140618