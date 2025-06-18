前台南副市長顏純左兒疑欠鉅債失聯 檢警拘提偵訊

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）前台南市副市長顏純左的么兒顏大鈞疑似以投資為名吸金、借款，積欠大筆債務後失聯，債務人成立自救會並向警方報案，檢警今天證實已循線將顏大鈞帶回，正偵訊釐清案情。

台南檢警今天證實，昨晚在台南市安平區將顏大鈞帶回，案情由警方進一步釐清中。

日前有民眾向媒體爆料指稱，顏大鈞藉口父輩政經關係良好，以土地開發等投資方式遊說身邊友人出資，疑似拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利，最後資金無法周轉，積欠債務達新台幣上億元後失聯，原本在台南市麻豆區開設的禮車租賃公司已人去樓空。

台南市警方接獲被害人報案後，報請台南地檢署指揮偵辦，檢察官核發拘票，由警方追查顏大鈞下落，顏大鈞曾被民眾目擊在友人陪同下現身高雄小港機場，但疑似因遭通報境管而無法出境，離開機場後再度不知去向，直到昨晚被警方查獲。

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有受害者組成自救會捍衛權益，也有人找上顏純左盼能協助解決，還有人在顏純左開設的診所附近張貼海報。

顏純左婉拒受訪，僅透過友人傳達訊息指出，對此事很難過、也很疲倦，希望顏大鈞面對司法、面對債權人。（編輯：李淑華）1140618