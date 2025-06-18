零工經濟下性健康被邊緣化 學者籲納入個體戶需求

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）零工經濟與網路世代交織，性健康照護面臨新挑戰，學者指出，當前公衛資源未有效覆蓋邊緣族群，如性工作者、跨性別與非二元性別族群，政府應重視新工作型態個體戶性健康需求。

台灣新滋識同盟今天舉行記者會發表「性健康及愛滋防治焦點團體成果白皮書」，針對男男性工作者、女性性工作者、跨性別與非二元性別族群，探討風險認知、就醫經驗、公共衛生資源使用、同儕支持系統及身心壓力等面向的真實處境，進一步揭露現行制度未能涵蓋的照護落差。

台灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所助理教授黃柏堯提到，在零工經濟時代，工作者可能自行接案或平台媒合，性健康被外包給個人，在如此脆弱網絡之下，很多個體戶工作者被排除在健康政策討論，甚至求救無門，呼籲政策更專注於新興網路帶來的性健康資源整合問題。

台灣性產業勞動者權益推動協會理事蔣書弘分享社群觀察，性工作者對於「性健康」的想像，經常是基於自身實務上的經驗法則，與公共衛生醫療的專業定義存在一定程度落差，如愛滋預防性投藥（PrEP）的使用，不少情況下是社群成員之間的非正式分享。

蔣書弘說明，對跨性別工作者而言，就可能對於PrEP藥物的使用產生疑問，如預防投藥是否與荷爾蒙治療發生牴觸，跨性別女性可能面臨身體仍是男性，但荷爾蒙正在往女性靠攏的狀況，這時候應該用男性或女性的方式服用，這些都是衛教文宣中未提及的問答題。

蔣書弘提到，多數工作者寧可透過團購或出國代購取代醫院領藥的過程，主因是對於醫院取藥的印象是步驟繁瑣且時間長，儘管現今政策已簡化許多，但關鍵族群內仍流傳過去的資訊。同時在正規醫療單位也存在「被看見」或「被出櫃」的風險，以及遭遇歧視或異樣眼光等社會壓力。

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成功大學公共衛生研究所教授莊佳蓉指出，非二元性別族群性健康資訊取得高度依賴社會網絡，許多人的資訊來源是身邊懂得又願意分享的朋友，若缺乏連結就可能無法接觸重要資源。性健康宣傳應走出原有管道，進入醫療院所、公共空間與社區，把性健康視為日常值得關注議題。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科醫師顧文瑋表示，二元性別族群過去不好的就醫經驗，可能導致不願再踏進醫療院所，寧可到國外買成藥，日本性健康診所環境非常友善，但缺點是全自費。台灣有非常好的健保資源，希望擁有更好的健康覆蓋，提供不同族群，接住所有人的健康需求。（編輯：張雅淨）1140618