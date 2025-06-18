強化社會溝通 經部擬建海域開發基礎資料平台

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（中央社記者劉千綾台北18日電）經濟部近日召開離岸風電、太陽光電社會溝通會議，聚焦討論風電、光電設施的環境影響監測、農漁活動相容性、案場審查機制等。經濟部表示，將評估建立海域開發基礎資料平台，並進行長期、有效、透明的環境監測作業與系統性調查盤點，強化離岸風電社會溝通。

經濟部今天發布新聞稿表示，6月16日、17日召開離岸風電、太陽光電社會溝通會議，針對離岸風電場址環境監測、漁業聯絡溝通方式、漁電共生養殖事實認定等議題，與會人員都能充分討論對話，提出具建設性解方。相關意見經濟部皆將參考調整離案風電與太陽光電相關旗艦計畫，並將作為後續常態性社會溝通協作機制討論的基礎。

經濟部次長賴建信表示，為強化離岸風電社會溝通的討論基礎，經濟部將評估建立海域開發基礎資料平台，並進行長期、有效、透明的環境監測作業與系統性調查盤點，作為政策調整與風場管理基礎。

為避免對漁業活動影響，賴建信表示，經濟部亦將參考民間提出「離岸風電與漁業聯絡溝通指南」，評估提供離岸風電產業參考執行，並對採行積極作為業者，評估適當鼓勵與引導措施，以強化綠能與環境的協調發展。針對長期離岸風電發展所需布局前瞻技術，例如浮動式風機，經濟部將納入旗艦行動計畫，推動進行先導研究。

針對太陽光電部分，賴建信表示，為消弭民眾對於太陽光電案場設置的疑慮，經濟部已結合法務部、農業部等相關部會，建構「太陽光電資訊透明專區」，加強社會監督力量；至於漁民關心的容許程序與養殖事實認定，經濟部將協調農業部門於漁電共生4.0方案強化配套處理。

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在屋頂型光電部分，賴建信指出，經濟部將與相關部會持續盤點推動，並評估多元光電類型與自用型微電網建置可行性，搭配適當獎勵措施，鼓勵地方政府、產業界與民間投入設置。有關案場所需饋線與共同升壓設備，經濟部將搭配儲能設施與其他基礎建設共同規劃。

經濟部表示，民眾支持是綠能發展的基礎，經濟部將強化利害關係人溝通，以使綠能順利推動。未來經濟部社會溝通將強化資訊公開，透過知情交流、認知對焦，建立共同討論基礎，並邀集民間團體，公私協力尋找創新解方，以兼顧綠能設置、環境保護與區域共榮。（編輯：潘羿菁）1140618