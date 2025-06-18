8縣市大雨特報 南投雲林嘉縣高雄防大雷雨
2025/6/18 13:00（6/18 13:18 更新）
（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天表示，午後對流旺盛，針對中南部及花東等8縣市發布大雨特報；另外雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市注意有局部大雷雨。
中央氣象署今天中午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天中南部、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
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大雨地區為台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
氣象署並針對雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。（編輯：謝雅竹）1140618
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