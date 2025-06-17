新生兒腸病毒重症疫情嚴峻 伊科11型再添2死1重症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北17日電）衛福部疾管署今天表示，國內新生兒腸病毒重症疫情嚴峻，上週新增2例新生兒腸病毒伊科死亡、1例重症；今年累計已7例腸病毒重症（含5死）其中4死1重症為伊科病毒11型。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，上週新增1例腸病毒重症，為南部新生兒男嬰；並新增2例腸病毒重症死亡，均為10日記者會公布的新生兒腸病毒重症個案，因染 伊科病毒 伊科病毒小百科 伊科病毒（Echovirus）共30型（1至33型，8、10及28型除外），與小兒麻痺病毒、克沙奇病毒等共同被分類為腸病毒。 伊科病毒及克沙奇B型病毒常經由分娩過程、產後的母嬰接觸等途徑傳染，新生兒感染後會以發燒、活力不佳、食慾降低、心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候表現。 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 11型併敗血症休克不幸過世。

整體腸病毒疫情，郭宏偉指出，腸病毒就診人次上週升至6009人次，較前一週5257人次增加14%，目前仍處低點，距離流行閾值的1.1萬人次尚有一段距離；社區流行病毒，以伊科病毒11型最多佔34%，其次為克沙奇A6型佔22%和克沙奇A2型佔12%。

新增2例死亡，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中南部6天大發病女嬰因合併猛爆性肝炎、敗血性休克、多重器官衰竭死亡；南部出生3天大發病男嬰，則因敗血性休克、腦膜炎、多重器官衰竭過世。

新增重症病例，林詠青說明，為南部3天大男嬰，因有胎兒窘迫情形，於5月底剖腹產，且出生時有低血氧狀況，住院治療3天後，出現新生兒敗血症，收治加護病房，期間血小板也有減少情況，腸病毒檢查陽性，確診為伊科病毒11型。

林詠青指出，個案於住院期間陸續併發呼吸衰竭、腦膜炎、腦出血、敗血性休克，住院已經2週多，治療後後症狀稍微改善，本來有插管，目前已經移除氣管內管，且意識清醒，但病況仍不穩，還在加護病房治療中。

透過 Google News 追蹤中央社

疾管署發言人羅一鈞指出，雖整體腸病毒輕症尚未到流行期，但新生兒腸病毒重症疫情嚴峻；今年累計7例腸病毒重症（含5死），重症病例數為6年同期最高，其中新生兒佔5例（含4死）均為伊科病毒11型重症，另2例分別為1個月大嬰兒（伊科病毒11型重症已出院）、1歲幼兒（克沙奇B5重症死亡）。

疾管署統計，國內2018年5月至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成7例新生兒伊科病毒11型重症，其中6例死亡。羅一鈞表示，依當年經驗預估，今年至7月底均為新生兒腸病毒流行期間，請準爸媽和照顧新生兒的醫療機構務必提高警戒。（編輯：李錫璋）1140617