新生兒腸病毒疫情嚴峻 疾管署籲堅壁清野避免接觸

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（中央社記者曾以寧台北17日電）國內今年累計已7例腸病毒重症，為6年同期新高，其中4死1重症染伊科11型。疾管署表示，新生兒腸病毒疫情嚴峻，提醒應採「堅壁清野」態度，避免接觸孕產婦與新生兒。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報表示，今年腸病毒疫情較特別，整體腸病毒輕症預估要到9月才會進入流行期，但新生兒腸病毒疫情嚴峻。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例中，5例為新生兒感染伊科病毒11型，且造成4例死亡。

國內2018年也曾出現新生兒腸病毒重症疫情，羅一鈞說明，當年共計8例重症（含7例伊科11型、1例克沙奇B1型），其中7例死亡（6例伊科11型、1例克沙奇B1型），重症死亡率達8成以上；並以當年疫情預估，今年至7月底均為新生兒腸病毒流行期間，呼籲準爸媽和照顧新生兒的醫療機構要提高警戒。

羅一鈞提醒，大小孩或大人感染伊科病毒，可能僅有一般感冒症狀或無症狀，但是若接觸新生兒，都可能造成傳染，因此呼籲大家採取「堅壁清野」態度，若家中有將臨盆的孕產婦、新生兒，就建議謝絕訪客，避免出入人潮眾多的公共場所，更要謝絕親友對新生兒的抱抱、親親、摸摸。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，伊科病毒可以透過胎盤、產道、出生後的接觸傳染，因此呼籲孕婦生產前2週就不要出入擁擠場所；出生後2週，媽媽如果有類似感冒症狀，也要注意、盡快通知醫師。

楊生湳說明，因台灣過去流行過伊科病毒，媽媽體內可能有抗體，但若是生產後才出現類似過敏性鼻炎、拉肚子等症狀，可能體內抗體量還很低，無法於產前給新生兒保護力；因此建議盡量哺育母乳，透過母乳給予孩子抗體，但須經由醫師評估是否仍適合親餵，或可採其他餵食方式避免接觸傳染。

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楊生湳強調，酒精無法防治腸病毒，須肥皂洗手20秒以上；且重症表現非常猛烈快速，小朋友常是活動力、喝奶量下降，病毒隨後攻擊肝臟、心臟、及腦部，並可能在1天內造成敗血性休克，恐讓醫師措手不及，因此減少暴露才是根本。

因應疫情，疾管署表示，今天已成立應變工作小組，與地方政府共同執行應變；各地衛生局並持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核，今年共辦理510家托嬰中心和56家產後護理之家感管查核，目前已查核354家托嬰中心、39家產後護理之家，全數合格；本週將召開重症病例討論會和專家會議，討論醫療處置和防治策略建議。（編輯：李亨山）1140617