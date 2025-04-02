1歲男童染腸病毒亡 克沙奇B5型時隔10年再奪命

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）疾管署公布今年國內第3例腸病毒死亡病例，為南部1歲多男童，且是時隔10年再現克沙奇B5型奪命。男童3月上旬因抽搐及意識不清等症狀至急診就醫，發病第6天不幸死亡。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布，國內新增1例 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 感染併發重症死亡個案，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，含3例死亡，分別感染 伊科病毒 伊科病毒小百科 伊科病毒（Echovirus）共30型（1至33型，8、10及28型除外），與小兒麻痺病毒、克沙奇病毒等共同被分類為腸病毒。 伊科病毒及克沙奇B型病毒常經由分娩過程、產後的母嬰接觸等途徑傳染，新生兒感染後會以發燒、活力不佳、食慾降低、心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候表現。 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。

疾管署發言人羅一鈞接受媒體聯訪說明，這次公布的個案為南部1歲多男童，3月上旬出現發燒及呼吸道症狀，2天後開始有抽搐及意識不清等症狀至急診就醫診斷為急性腦炎，收住兒科加護病房治療，後續因腦炎病況快速變化，於發病第6天不幸死亡，經檢驗審查，確定為今年首例克沙奇病毒B5感染併發重症。

克沙奇B5型是腸病毒輕症常見型別，一般臨床表現包括發燒、咳嗽、嘴巴破、手腳起水泡等，罕見併發重症。根據疾管署統計，2014年迄今，腸病毒克沙奇B5型累計共8例重症，包括2例死亡。

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

羅一鈞提醒，特別是針對2歲以下嬰幼兒，家長務必要注意多洗手，接觸小朋友前應確保手部乾淨，若是從外面工作或是遊玩回家，最好先脫掉可能接觸外界的衣物後再抱小朋友，這樣會比較安全，避免在這波疫情中，讓小朋友接觸到風險較高的腸病毒。

羅一鈞分析，從今年初到現在短短3個月已有4例重症，其中3例死亡，雖說整體國內腸病毒疫情仍處於低點，可是重症零星陸續發生，代表腸病毒威脅仍不可小覷。尤其進入4月之後，天氣會開始回暖，腸病毒活躍程度將明顯提高，今年腸病毒流行可能會比往年嚴重。

依據疾管署監測資料，近期國內整體腸病毒疫情處於低點，其中0到2歲嬰幼兒腸病毒就診人次亦處低點未上升，但今年2月至3月持續有嬰幼兒腸病毒感染併發重症病例，已累計4例，為5年同期新高，須嚴密監測疫情變化並提高警覺。

另外，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型，與其他多型別腸病毒。

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此外，今年重症病例數截至目前，高於2021年至2024年同期（介於0到2例）；2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例。疾管署呼籲民眾，留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，須注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到大醫院接受治療。（編輯：張雅淨）1140402