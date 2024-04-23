腸病毒如何預防有疫苗嗎？停課標準是什麼？QA一次看

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（中央社網站）衛福部疾管署疫情監測系統顯示，統計至今年4月23日止，全國腸病毒門急診就診計11643人次，為近10年同期最高，預估4月底就會進入流行期。腸病毒如何傳染？流行期間學校是否停課？有沒有疫苗可以接種？中央社整理相關資訊帶你一次了解。

腸病毒是什麼？

根據疾管署網頁， 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每1種還可分為多種型別，總共有數十種以上。

腸病毒如何傳染？

腸病毒的傳染力極強，在家庭及教托機構育機構等處最容易傳播，可經由接觸或以飛沫方式感染幼兒而造成，也可能經由接觸無症狀帶病毒家長或病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫，或吃進被含有病毒之糞便所污染的食物而受傳染，玩具常成為幼兒間傳染的媒介，尤其是帶毛的玩具更容易因接觸幼兒口嘴造成大量病毒感染而發病。

腸病毒有哪些症狀？傳染力持續多久？

感染腸病毒後一般3至5天會出現症狀，大多數感染者不會出現臨床症狀或症狀極為輕微，數日後自然痊癒。

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。病程7到10天。

極少數個案有可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。

患者喉嚨與糞便通常在發病之前的幾天就有病毒存在，此時就有傳染力，一般而言在發病後1週內傳染力最高，痊癒後，腸病毒還會隨著糞便排出達8到12週之久。

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

腸病毒流行期學校會停課嗎？

幼兒園、托嬰中心等學前教托育機構內，若同一班級在1週內有2名以上幼童經醫師診斷感染腸病毒，該班級應停課7天。

腸病毒有疫苗嗎？得過會免疫嗎？

腸病毒的型別相當多，目前國內除小兒麻痺病毒疫苗及腸病毒A71型疫苗外，對於大多數的腸病毒型別尚無疫苗可供預防。

感染某一種腸病毒後，免疫力至少會持續數十年。但是有幾種腸病毒會引起同樣的手足口病或庖疹性咽峽炎，所以有的人會得到1次以上的手足口病或庖疹性咽峽炎。

腸病毒如何預防？

除了小兒麻痺病毒疫苗及腸病毒A71型疫苗以外，勤於正確洗手、保持良好個人衛生習慣，減少被傳染的機會是預防的基本方法。平時注意營養、均衡飲食及運動，增強個人之免疫力。也要注意環境衛生及通風。

流行期間儘量避免出入公共場所，不要跟疑似個案接觸，特別是準媽媽、幼童和新生兒盡量避免接觸腸病毒病人。家有嬰幼兒的成人工作或外出返家後務必先更衣洗手，在摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手。

罹病學童宜請假暫勿上課，接受治療並好好休息，同時也可避免傳染其他學童。（編輯：鄭懿君）1130423