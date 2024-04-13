台灣國際農業機械暨資材展 吸引國外買家參與

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）第18屆台灣國際農業機械暨資材展今天在嘉義縣舉辦，不再受到COVID-19疫情阻撓，吸引印度、沙烏地阿拉伯、馬來西亞等國買主到場選購農機，農業部期待農機外銷金額能創新高。

台灣國際農機展今天開幕，農業部農糧署代理署長蘇茂祥致詞說，期許農機業者研發新型農機，努力擴展國外市場，近年外銷金額每年約1、2億美元，今天邀請很多外賓來看展，希望農機外銷再創新高。

嘉義縣農業處副處長李建霖告訴中央社記者，農機展已連續3年在嘉義縣舉辦，前2年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，都沒有外國人參加，今年才有東南亞、印度、沙烏地阿拉伯等買家出現。

蘇茂祥說，政府推動農業生產機械化，106年至112年農糧署已經投入新台幣60億元補助農民購買20萬台農機，明年、後年也會繼續補助。

此外，農業部訂定農業單位2040年要達到淨零碳排目標，今年針對12種電動碳匯農機給予農民5成購買補助；農業部也創設農業機械耕作服務系統與農機媒合平台APP，農民只要用手機或電腦查詢就可知鄰近的代耕服務。

台灣農機工業同業公會主辦的「2024第十八屆台灣國際農業機械暨資材展」，今天起連3天於嘉義縣政府前廣場對面空地舉辦，嘉義縣府也設攤展示智慧農業的發展，包括電腦控制自動化水產養殖與現代化高效能豬場管理。

新中天畜牧場老闆陳正忠現場說明新式豬場設備，利用感測裝置自動增減風扇與水簾強弱，調節豬舍溫度保持在攝氏28度，還有智慧餵飼系統，滿足各階段豬隻需求。

嘉義縣府說，農機近200家業者參與展出，共700個攤位，來此除了參觀最新的農業科技，也可買到嘉義縣生產的優質農特產。（編輯：謝雅竹）1130413