販毒集團惡鬥 哥斯大黎加每九小時發生一起兇殺案

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）過去被認為是中美洲最安全國家的哥斯大黎加，近年因為販毒集團勢力擴張，治安急速惡化。根據司法單位統計，哥斯大黎加今年上半年一共發生了443起兇殺案，等於平均每9小時就發生一起命案。

哥斯大黎加司法調查局（OIJ）最新公布兇殺案數據，相比之下，比2024年同期一月到六月的436起多出7起，顯示治安持續惡化中。尤其是首都聖約瑟（San Jose）地區，凶殺案更比去年增加了37%，儼然成為犯罪熱區。此外，與暴力衝突無直接關聯的15名無辜民眾也遭波及喪命。

司法調查局（OIJ）分析，近年來暴力兇殺事件不斷升溫的原因，與毒品走私活動有密切關聯。由於地理位置緣故，哥斯大黎加逐漸成為南美洲毒品銷往北美國家，以及歐洲的「毒品轉運中心」。販毒集團為了掌控走私路線與據點，不時爆發激烈衝突，許多兇殺命案是由販毒集團和幫派間，爭奪毒品運輸路線和地盤所引起。

哥斯大黎加安全部門也警告，目前販毒集團和幫派之間的衝突已全面爆發，不只包括首都主要幫派的內部爭鬥，全國各地都出現武裝對峙衝突。在各界壓力下，哥國政府已增加警力部署，以及強化社區治安、槍械管制與犯罪預防等基層措施，力求從根本改善暴力問題。

不過媒體指出，高層的貪腐也造成販毒集團的猖獗。「國家報」（El Pais）報導，哥斯大黎加前安全部長甘波亞（Celso Gamboa）因為涉及與「海灣幫」（Clan del Golfo）以及「西納羅亞集團」（Cartel de Sinaloa）等販毒集團合作，日前被警方逮捕。甘波亞知法犯法，擔任販毒集團和哥倫比亞幫派的協調者和顧問，協助他們將毒品走私到美國，並且利用其司法專業鑽法律漏洞。

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「國家報」指出，美國司法部已經要求將甘波亞引渡至美國接受審判，這也凸顯政府高層與毒品集團的緊密掛鉤。前司法部長因販毒被逮捕，不只激化哥斯大黎加的政治對立，也暴露司法體系的腐敗和被販毒集團嚴重滲透。

哥斯大黎加擁有約510萬人口，昔日是中美洲最安全、最負盛名的旅遊國家，尤其位於加勒比海沿岸的風光，更吸引全球絡繹不絕的觀光客。但是這幾年來由於毒品問題所引發的治安惡化，旅遊觀光產業已經大受衝擊。（編輯：陳承功）1140705