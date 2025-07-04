雄鷹對戰兄弟6連勝 後勁持續跨季18連勝紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，台鋼雄鷹隊先發洋投後勁演出6局無失分好投，加上張肇元開轟，終場以2比0擊退中信兄弟，對戰兄弟已經6連勝，後勁奪下跨季18連勝。

兄弟在上半季雖然戰績第2名，不過對到台鋼雄鷹打得相當不順手，僅3勝9敗。下半季首戰，雄鷹的張肇元在2局下從羅戈（Nivaldo Rodríguez）手中轟出陽春砲，取得領先；3局下紀慶然、郭永維、吳念庭接連敲安打，雄鷹再攻下1分。

雄鷹今天推出「不敗後勁（Bradin Hagens）」先發登板，總計用103球主投6局，被敲出6支安打，投3次保送、7次三振，沒有失分。

終場雄鷹以2比0奪勝，目前對戰兄弟已經取得6連勝，後勁則是奪下本季第8勝、跨季18連勝，繼續往中職紀錄跨季21連勝邁進。賽後後勁表示，「下半季第一場比賽就旗開得勝的感覺非常棒，非常感謝隊友們，我們隊友是一群很認真、努力的球員。」

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至於跨季連勝紀錄，後勁表示，「我只想著每一場都好好表現，不會特別去追求這個紀錄，如果有當然是最好。」

兄弟先發投手羅戈則是用101球投6.1局，被敲出9支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分吞下敗投。（編輯：謝雅竹）1140704