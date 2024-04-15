前進新加坡食品展 台南2貨櫃農特產品啟航

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府今天下午在永華市政中心舉辦前進新加坡食品展記者會，台南市長黃偉哲與農業部代理部長陳駿季一起宣布，台南共2貨櫃新鮮蔬果、農水產加工品正式啟航。

黃偉哲表示，新加坡食品展是世界最具規模專業食品展之一，包括東南亞的東協國家及大洋洲的紐西蘭、澳洲優質農特產品參與，台南首次組團參加，期盼讓各國消費者品嘗，進而喜歡台南優質芒果、鳳梨等農特產。

他說，市府並已和新加坡幾大通路超市接洽，讓台南農特產品上架，也感謝農業部支持，讓台南優質農特產品被國際買家看見，市府團隊將持續佈建優質國際供應鏈，透過觀光攜手農業一同宣傳台南，行銷台灣。

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台南市政府農業局提供資料指出，「2024新加坡國際食品展」將於23日至26日在新加坡博覽中心開幕，南市府由觀旅局與農業局聯合展攤，參展陣容包括多家地方精英農漁企業，展示超過50項精選產品。

觀旅局指出，此次邀請台南筑馨居台菜餐廳主廚周榮棠，及東香台菜主廚蔡瑞成一同前往食品展開幕，運用參展業者產品搭配台南鳳梨製作台南特色料理，供參展者品嘗，並準備台南觀光伴手禮逾10個品牌共同出展。（編輯：謝雅竹）1130415