醫：腸病毒已5年未大流行 今年疫情高於往年同期須留意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北21日電）疾管署預估今年腸病毒疫情4月底就會進入流行期；醫師指出，台灣本來就約每3到5年有1波流行，又已5年沒有大流行，加上天氣等影響，今年疫情已高於往年同期，呼籲家長留心。

衛福部疾管署疫情監測系統顯示，今年4月7至13日全國 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 門急診就診計9256人次，為近10年同期最高，預估4月底就會進入流行期。

前台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌今天接受媒體聯訪說明，腸病毒喜歡夏季，台灣過去經驗是，腸病毒疫情多從4月開始上升，約6月達高峰，7、8月因放暑假而下降，9月又因開學有新高峰。

今年流行趨勢，邱南昌說，腸病毒在台灣本來就約每3到5年流行1次，且過去幾年又受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經5年沒有大流行，加上今年天氣熱得早，目前腸病毒疫情已比過去幾年還高，呼籲家長務必注意傳染風險。

面對腸病毒疫情，邱南昌說，其中腸病毒71型容易併發腦炎、心肺衰竭、肢體麻痺等神經重症，過去只能呼籲好好洗手、生病不要上學，或是透過停課控制傳染，但如今已有自費疫苗可打。

台灣兒科醫學會理事彭純芝提醒，未滿2歲嬰幼兒是腸病毒重症及死亡的高風險族群，為低齡嬰幼兒施打疫苗，是積極保護孩童健康的方式之一。

在1998年以前，醫生認知中，腸病毒感染幾乎是輕症，頂多出現疱疹性咽峽炎、手足口病，治療3到5天就沒事。不過1998年的腸病毒71型大流行，卻奪走78名孩童性命，不僅催生腸病毒重症監測及臨床分級，也催生國內首支「純國產」疫苗。

目前國內核准上市的腸病毒A71型疫苗廠牌，包含安特羅生技及高端疫苗，可適用於滿2個月至未滿6歲幼兒，均為自費接種。

面對腸病毒疫情威脅，高端執行副總經理李思賢今天代表公司捐贈1200劑疫苗，供花東地區2歲以下弱勢孩童接種，共400名孩童受惠。花蓮縣衛生局長朱家祥、台東縣衛生局長孫國平親自代表受贈，並致贈感謝狀，盼共同守護弱勢孩童健康。（編輯：張雅淨）1130421