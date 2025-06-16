林茂盛訪捷克國家圖書館 盼擘劃宜蘭總圖願景

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）宜蘭代理縣長林茂盛昨天率領縣府團隊前往捷克共和國首都布拉格，參訪國家圖書館「克萊門特學院圖書館」，作為興建宜蘭總圖書館參考，盼打造以公共圖書館引領城市文化發展的知識場域。

林茂盛今天透過新聞稿指出，宜蘭縣擁有深厚歷史底蘊與豐富文化資源，未來總圖書館除了作為閱讀與知識學習中心外，更將融入在地文化、多元經營及社會共融理念，成為承載地方記憶與創新能量的現代文化據點。

林茂盛說，「克萊門特學院圖書館」（Klementinum Library）是歐洲最具代表性圖書館之一，也是捷克的國家圖書館，館方營運管理與知識傳承經驗，對宜蘭總圖的功能布局深具啟示意義。

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縣府指出，館方也分享圖書館在布拉格城市發展中的重要性，包括學術研究支援、開放地方參與及公眾教育等多重角色，也透過多元化公民學習機制，結合跨機構合作資源共享，並以數位資料擴展知識傳播。

林茂盛則對館方深具前瞻性的營運模式表達高度肯定，期待這次參訪有助開啟雙方未來合作與經驗共享新契機。（編輯：陳仁華）1140616