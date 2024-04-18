腸病毒進入流行期 新北衛生局示警中和區高風險

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市衛生局今天表示，衛福部疾管署預測4月底將進入腸病毒流行期，中和區曾出現腸病毒71型病例，已被公告為高風險區，提醒手部衛生、環境清潔及飲食安全，降低傳播風險。

衛生局下午發布新聞表示，衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，腸病毒門急診就診人次持續攀升，顯示感染風險增加，預估4月底就會進入流行期。

疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，2月5日已在衛生局官網公告，中和區列為新北市腸病毒高風險區，主要是中和區曾有1名幼兒感染，並檢驗出腸病毒71型病例。

她說，高風險區的幼兒園、兒童及少年福利機構，及身心障礙福利機構，如有收托非住宿型6歲以下兒童者，於一星期內同一班級，或無法區分班級之同一收托單位，有含2名以上幼學童，經醫師臨床診斷為感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，即應停止上課7天。

衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速就醫治療。

衛生局說，近期餐飲、旅宿業頻傳腹瀉群聚事件，檢出病原以諾羅病毒為主。預防腸病毒、諾羅病毒等腸胃道傳染病，最有效方法為洗手，落實環境消毒，出現疑似症狀請儘速就醫，並於家中休息，阻斷疾病傳播。（編輯：方沛清）1130418