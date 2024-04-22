4歲以下幾乎沒有免疫力 彰縣腸病毒1週900人就診

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣最近1週因腸病毒就診人數達900人次，衛生局指出，在COVID-19疫情期間，幾乎沒有腸病毒疫情，4歲以下兒童幾乎沒有免疫力，讓腸病毒就診人數增加。

彰縣衛生局今天發布新聞稿說明，先前受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，前3年幾乎沒有腸病毒疫情，4歲以下兒童幾乎對腸病毒都沒有免疫力，去年冬季至今年3月，因腸病毒就診人數不斷增加。

彰縣衛生局表示，去年入冬至今年3月，每週就診人次約有300至400人次，4月起疫情升溫，最近1週腸病毒就診人次增加到900人次以上，已超過近4年高點。

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彰縣衛生局說明，彰化未傳出重症病例，但衛生局已完成347家幼兒園洗手查核及縣內4間腸病毒責任醫院訪查，另預計在4月底前完成縣內54家托嬰中心實地感控輔導諮詢及8家產後護理之家腸病毒暨感染管制訪查、6月底完成縣內246所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，保護幼童健康安全。

衛生局呼籲，腸病毒傳染力強，部分患者感染後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源，提醒民眾返家務必先更衣、洗手後再抱小孩；教導幼童返家或進食前皆需確實洗手。（編輯：郭諭儒）1130422