桃園腸病毒進入流行期 衛生局進行防疫查核

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市衛生局今天說，桃園市腸病毒門急診就診人次已連續3週超過流行閾值，進入流行期；已完成國小及幼兒園防疫查核，後續將查核產後護理之家、托嬰中心及兒童課後照顧服務中心。

桃園市政府衛生局今天向媒體表示，全國在14日至20日的腸病毒門急診就診人次為1萬1470人次，比去年同期增加3422人次；桃園市為1758人次，比去年同期增加760人次。

衛生局說，依「桃園市腸病毒防疫措施」規定，國小低年級（小一、小二）、幼兒園、兒童課後照顧服務中心（含小學、幼兒園課後活動及課後留園）及托嬰中心，同1班級1週內有2名以上病童時，該班應停課（托）7天，如違反相關規定將依傳染病防治法裁處。

衛生局指出，腸病毒引起的重症病程變化快速，若出現重症前兆病徵，應儘速送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院就醫；5家醫院分別為林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院。

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衛生局也說，已完成桃園市198間國小及636間幼兒園洗手設備及腸病毒防疫措施查核作業，也將陸續完成203家公共營業場所、36家產後護理之家、173家托嬰中心及236家兒童課後照顧服務中心之查核。

衛生局也呼籲各國小、幼托機構應遵守腸病毒通報規定，應在知道幼童感染腸病毒起的48小時內，至「桃園市學校暨機構傳染病通報系統」完成通報作業；家長也務必將學童病情告知幼教托育機構並落實「生病不上學」，以利衛生單位掌握校園疫情。（編輯：張銘坤）1130424